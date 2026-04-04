“Condizioni di lavoro impossibili”: e i lavoratori Plures Alia proclamano lo stato di agitazione

FIRENZE – Le lavoratrici ed i lavoratori denunciano “le impossibili condizioni di lavoro imposte da Plures Alia”. E proclamano lo stato di agitazione.

“In questa azienda – si legge in un documento firmato Rsu Alia Plures, Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel Regionali – è negato il diritto di sapere che lavoro si dovrà svolgere il giorno dopo. In questa azienda non è possibile sapere quando si dovrà iniziare il proprio turno di lavoro. In questa azienda non è possibile conciliare la vita ed il lavoro”.

“La rappresentanza sindacale ha rivendicato all’azienda di porre immediata correzione a questo stato di profondo disagio – prosegue la nota – ma nonostante gli incontri tenutesi con Plures Alia non ha ancora trovato soluzioni accettabili. Tutto questo si somma ad altre giuste rivendicazioni non ancora soddisfatte: la carenza di personale, la distribuzione dei carichi di lavoro, la salute e sicurezza e i trasferimenti dei lavoratori, la corretta applicazione degli inquadramenti contrattuali”.

“In questo quadro non ci stupiamo che anche la qualità del servizio ne risenta, ecco perché come lavoratrici e lavoratori abbiamo proclamato lo stato di agistazione. La nostra mobilitazione non è solo orientata al miglioramento delle condizioni di lavoro, ma anche alla qualità del servizio pubblico svolto h 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno per l’intera collettività. Lavoratori, lavoratrici e cittadini meritano rispetto. La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo e non al contrario”.

Nelle scorse settimane, come annunciato proprio ieri (3 aprile) dall’azienda, Plures Alia ha introdotto un nuovo sistema di pianificazione dei turni sviluppato internamente con l’obiettivo di rendere l’organizzazione del lavoro “più programmabile, equilibrata e trasparente, accogliendo sollecitazioni a suo tempo avanzate dalle Rsu”.

“Il sistema è stato progettato per rispondere a una delle esigenze più rilevanti per chi opera nei servizi – dice l’azienda – disporre di una pianificazione dei turni comunicata con adeguato anticipo e basata su criteri chiari e verificabili. Il nuovo modello consente già oggi la pubblicazione dei turni con circa 4 settimane di anticipo, offrendo alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i territori serviti da Plures informazioni utili a favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il nuovo sistema ha inoltre consentito l’introduzione di criteri più uniformi nella distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro, riducendo ogni margine di discrezionalità. Come accade in ogni processo di cambiamento organizzativo, il sistema è oggetto di un miglioramento continuo, alimentato anche dai contributi e dai feedback raccolti nelle prime fasi di utilizzo. Il nuovo modello si configura infatti come uno strumento dinamico, in grado di adattarsi ed evolvere nel tempo, recependo le indicazioni provenienti dalle lavoratrici e dai lavoratori e rafforzando progressivamente la qualità della pianificazione, anche grazie agli scambi proficui con le parti sociali e ai suggerimenti raccolti attraverso la survey promossa dall’Azienda, che ha registrato un’ampia partecipazione e un coinvolgimento attivo”.

“Tali interventi hanno visto crescere – dice Alia – già a partire dalla terza settimana di programmazione, l’assegnazione di volontari sui turni notturni e domenicali (oggi superiore al 90%) e migliorare nettamente l’alternanza tra turni mattutini e pomeridiani, che dalla seconda settimana di aprile supererà l’80%. A questi miglioramenti se ne sono aggiunti altri di particolare rilievo, tra cui l’introduzione di una regolamentazione nell’assegnazione dei turni fissi, che consente di accogliere – in modo equo e garantendo l’accesso a una platea più ampia di lavoratrici e lavoratori – le richieste espresse, conciliandole con le esigenze organizzative aziendali. Alla luce di quanto emerso sul tema, alcune affermazioni contenute in recenti prese di posizione sindacali non trovano riscontro nei dati e nel funzionamento del sistema. Con riferimento ai temi della sicurezza e della salute dei lavoratori, Plures respinge con fermezza quanto riportato, ribadendo l’attenzione costante dedicata a questi aspetti, come dimostrano i confronti continui con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (Rlsa). In questo ambito si inserisce anche la scelta di incrementare il numero degli Rlsa – e quindi delle ore di permesso retribuito a disposizione – oltre quanto previsto dal contratto Utilitalia dei servizi ambientali, in accordo con le stesse rappresentanze sindacali”.

“Per quanto riguarda l’organico – dice ancora Alia – negli ultimi tre anni Plures ha rafforzato in modo significativo la propria componente operativa, con oltre 300 inserimenti e stabilizzazioni, pari a un incremento di circa il 20%, a conferma dell’impegno nel sostenere i servizi e le attività sul territorio. In questo contesto, il confronto con le rappresentanze dei lavoratori prosegue ed è parte integrante del percorso di consolidamento del sistema. L’Azienda, come dimostrato dai numerosi incontri svolti in questi mesi, è costantemente disponibile al dialogo e ha più volte ribadito alle Rsu la propria apertura a proposte utili a far progredire il percorso condiviso”.