Firenze al vertice per la qualità della vita dei bambini: lo dice il Sole 24 Ore

FIRENZE – Firenze conquista la medaglia d’oro in Italia per il benessere dei più piccoli. Secondo la nuova edizione dell’indagine sulla Qualità della vita per fasce d’età curata dal Sole 24 Ore, la provincia del capoluogo toscano si piazza infatti al primo posto assoluto nella classifica dedicata ai bambini. Una notizia accolta con entusiasmo a Palazzo Vecchio, proprio in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione Firenze dei Bambini, che nel fine settimana ha fatto registrare oltre 28mila presenze e più di 280 attività diffuse tra musei, biblioteche e piazze cittadine, a dimostrazione di come gli investimenti sull’infanzia, sulla cultura e sulla scuola paghino in termini di vivibilità complessiva.

“Una notizia bellissima – ha commentato la sindaca Sara Funaro – che arriva proprio nei giorni di Firenze dei Bambini e che ci dice una cosa importante: investire sull’infanzia, sulla cultura, sulla scuola e sugli spazi di comunità significa costruire una città migliore per tutti. Grazie a tutte le persone, le realtà culturali, le associazioni, le scuole, i volontari, i lavoratori e gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. Firenze dei Bambini è una delle cose più belle della nostra città”.

Il report del quotidiano economico, giunto alla sesta edizione e presentato in anteprima al Festival dell’economia di Trento, offre una radiografia dettagliata del Paese divisa per tre target generazionali, introducendo quest’anno venti indicatori specifici per ciascuna fascia a fronte dei precedenti quindici. Tra le grandi novità spiccano i parametri legati ai servizi di prossimità — come la presenza di farmacie, negozi e centri assistenziali raggiungibili a piedi in un quarto d’ora — e l’efficacia delle reti sociali e familiari di supporto. Accanto al primato fiorentino per l’infanzia, l’indagine incorona Bolzano come regno ideale per i giovani e Trieste come capolista per la qualità della vita degli anziani, mentre Trento si distingue occupando la seconda piazza sia tra i ragazzi che tra la terza età, pur scivolando al tredicesimo posto per i più piccoli.

I dati emersi evidenziano forti discrepanze geografiche e paradossi demografici lungo tutta la penisola. Se Bolzano si conferma il territorio più fertile d’Italia con una media di 1,55 figli per donna, Cagliari fa segnare un netto contrasto, ottenendo il primato per la presenza di pediatri ma registrando al contempo uno dei tassi di natalità più bassi del paese, fermo ad appena 0,75 figli per donna. Discorso a parte per Milano: la città meneghina eccelle sul fronte dei servizi di prossimità, delle scuole dotate di palestre e per il numero di infermieri pediatrici disponibili, ma finisce in coda alla graduatoria quando si analizza lo spazio abitativo medio a disposizione delle famiglie, che si attesta su una media di appena 56,6 metri quadrati.

Lo studio rappresenta come di consueto una delle tappe di avvicinamento alla storica classifica generale sulla qualità della vita nelle province italiane, la cui pubblicazione integrale è prevista per la fine dell’anno.