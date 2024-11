Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze capitale del turismo: G7 al via. Misure di sicurezza

Firenze capitale del turismo, riflettori ancora puntati su Firenze, sempre più ‘capitale’ del turismo in questi giorni, pronta ad accogliere il G7 turismo, presieduto dalla ministra del turismo Daniela Santanchè, da domani a venerdì prossimo, dopo il Forum Internazionale del Turismo che si è concluso sabato scorso. Tutto è predisposto a Palazzo Vecchio per ricevere giovedì mattina i ministri del Turismo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea oltre ai ministri di Arabia Saudita, Brasile, India, Egitto e ai rappresentanti di organizzazioni come Ocse e Un Tourism (Unwto) dell’Onu.

Per gli eventi legati al G7 del turismo in programma a Firenze da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre, su richiesta della Questura, rende noto il Comune di Firenze, sindaca Sara Funaro, gli uffici hanno predisposto una serie di provvedimenti di mobilità.

Ci saranno delle aree delimitate per motivi di sicurezza in prossimità dei siti del G7.

Evento di apertura mercoledì 13 novembre con il side event introduttivo ‘Innovation, inspiration and sustainability. Visions for the future of tourism’.

La ministeriale del G7, per la prima volta dedicata al turismo, si preannuncia come un’occasione per tracciare le prospettive del settore a livello globale. Sotto la lente dei ministri delle più grandi economie mondiali saranno analizzati i temi della sostenibilità, l’inclusione e la digitalizzazione, con un focus sull’impatto dell’intelligenza artificiale.

Daniela Santanchè: “Siamo certi che questo G7 porterà ad una ulteriore crescita robusta e innovativa del turismo, fondamentale per le economie di molti Paesi e per il benessere delle comunità locali. Arriviamo al G7 forti della posizione italiana e certi che il dialogo internazionale e le discussioni avviate ci permetteranno di sviluppare strategie comuni per promuovere un turismo sostenibile e inclusivo”.

Chiude per tre giorni, dal 13 al 15 novembre, il Museo di Palazzo Vecchio. Proprio in quelle date la sede del Comune di Firenze ospita l’assise dei ministri del turismo del G7, la prima nella storia a essere interamente dedicata al turismo.

Le priorità di lavoro individuate dalla presidenza Italiana sono: turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano – lavoro, inclusione e competenze; digitalizzazione e intelligenza artificiale. :L’incontro darà l’opportunità di approfondire questi temi, condividendo buone pratiche già adottate e riflettendo su nuove opportunità di crescita per l’intero ecosistema turistico. L’obiettivo è rinnovare la consapevolezza sul turismo, quale motore di crescita economica e sviluppo sociale”

Oltre al capoluogo toscano, verranno messi in luce anche le peculiarità e i borghi tipicamente italiani attraverso un viaggio verso Monteriggioni a bordo di un treno storico che, attraversando uno dei territori più affascinanti e suggestivi di tutto il Paese, consentirà ai delegati di godere delle bellezze paesaggistiche dell’Italia.

I lavori del G7 saranno preceduti domani da un evento collaterale (side event), nel quale si confronteranno imprenditori e manager del turismo