FIRENZE – G7 turismo a Firenze, Santanchè: “Settore chiamato a profondo rinnovamento”

ll primo G7 del turismo è iniziato ufficialmente giovedì 14 novembre nel Cortile del Michelozzo a Palazzo Vecchio in una Firenze blindata. La ministra del turismo Daniela Santanchè ha accolto il viceministro del Canada Sony Perron, il vicedirettore generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI dell’Unione Europea Hubert Gambs, la ministra delegata per l’Economia del Turismo della Francia Marina Ferrari, il coordinatore federale per l’Economia Marittima e il Turismo della Germania Dieter Gerald Janecek, il commissario dell’Agenzia del Turismo del Giappone Naoya Haraikawa, il direttore per i Media e l’Internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito Robert Specterman-Green, il vice assistente segretario per i Viaggi e il Turismo degli Stati Uniti d’America Alex Lasry, dando così il via ufficiale ai lavori della ministeriale dedicata al settore turistico.

Ministra Santanchè nel Salone dei 500: “Come il Rinascimento fu un momento di rinascita e innovazione anche il turismo è chiamato a un profondo rinnovamento che guardi al futuro ma senza dimenticare le radici storiche e culturali che lo uniscono. Ci troviamo – nello splendido Salone dei Cinquecento, un luogo di straordinaria rilevanza storica, politica e culturale. Questo spazio, nel cuore di Palazzo Vecchio, è espressione della grandiosità e della visione di un’epoca che ha posto l’uomo e il suo ingegno al centro del mondo. È proprio qui, in questo scenario unico, che abbiamo scelto di inaugurare la prima riunione del G7 dedicata al turismo. Il Salone dei Cinquecento, con le sue preziose opere d’arte, è il simbolo perfetto della capacità di dialogo e confronto che caratterizza il nostro settore”.

Poi su keybox: “Io onestamente sono d’accordo su quello che ha detto il sindaco di Firenze Sara Funaro. Intanto sono veramente brutte da un punto di vista estetico perché vengono messe su questi palazzi meravigliosi, ma soprattutto io mi interrogo anche sul tema di sicurezza perché arrivano nei nostri condomini, nelle nostre case persone che non vengono identificate, che prendono la chiave ed entrano nell’appartamento e questo credo che confligga anche con quelle che sono le leggi sullo sicurezza del nostro della nostra nazione”.

Su un possibile coinvolgimento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Santanchè ha risposto: “Sicuramente, come sempre faremo un confronto, però si è posto un tema che un tema che esiste e adesso dobbiamo studiare quali sono le migliori soluzioni”.

“Il tema della sicurezza è un tema ci sta molto a cuore perché più sicurezza vuol dire più libertà per i nostri cittadini ed è un tema che assolutamente porterò al ministro competente per capire come possiamo risolverlo”. Santanchè ha riferito di averne “parlato stamattina prima di iniziare il G7 con il sindaco Funaro e siamo d’accordo di sentirci nei prossimi giorni. Io ho sempre detto che bisogna lavorare con tutti i livelli delle istituzioni, per cui sono pronta a farlo. Non è che abbiamo delle differenze, cerchiamo di risolverlo insieme”.