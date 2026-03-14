14.6 C
Firenze
sabato 14 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Manifattura: gli imprenditori fiorentini prevedono un calo della produzione causa guerra in Iran

Contrazione fino al 3 per cento a causa dell'aumento di prezzi di gasolio e carburante. Manetti: "Pronti a mettere in piedi tutte le misure possibili"

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Massimo Manetti presidente Camera di Commercio di Firenze
Massimo Manetti nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – Gli imprenditori manifatturieri fiorentini prevedono un sensibile calo della produzione nel primo trimestre del 2026 a causa della guerra in Medio Oriente. Si stima che il calo possa oscillare da un minimo del -1,5% ad un massimo di quasi il -3% a seconda degli scenari che si profileranno in queste settimane.

La contrazione passerebbe da un -1,5%, già previsto nei giorni scorsi, a un -1,73% se il prezzo medio del petrolio dovesse attestarsi in marzo tra i 90 e i 100 dollari (con ‘tensione persistente’ senza interruzioni fisiche delle forniture). Mentre in uno scenario più deteriorato, con un prezzo medio del petrolio tra i 100 e i 135 dollari (o di inasprimento della crisi energetica), la contrazione della produzione potrebbe arrivare fino a un -2,89% con peso negativo maggiormente avvertito dai comparti a medio bassa tecnologia, che includono la metallurgia e la lavorazione di prodotti non metalliferi, i quali subirebbero l’impatto trimestrale più consistente a causa della combinazione tra alta intensità energetica ed esposizione ai mercati esteri. I comparti high-tech potrebbero entrare in territorio negativo in uno scenario più deteriorato”. È quanto si legge in un instant report del Centro studi della Camera di commercio, realizzato su un campione di 294 unità locali manifatturiere con almeno cinque addetti.

“Monitoriamo costantemente l’evolversi della crisi che sta portando ad un evidente calo di fiducia degli imprenditori – spiega il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti – Siamo pronti a mettere in atto tutte le misure possibili in collaborazione con le altre istituzioni che ringraziamo per la disponibilità mostrata verso il tessuto imprenditoriale colpito da questa grave crisi”.

Aggiunge il segretario generale della Camera Giuseppe Salvini: “L’economia fiorentina è esposta a tre diversi tipi di shock, che potrebbero sommarsi con conseguenze da valutare: uno shock energetico, il conseguente shock sui prezzi al consumo e di materie prime e lo shock sul commercio internazionale. Se l’aggravamento della crisi mediorientale dovese tendere a prolungarsi, ciò potrebbe realmente pesare sulle prospettive economiche”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
15.8 °
13.3 °
54 %
5.1kmh
75 %
Sab
14 °
Dom
17 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1343)ultimora (1211)Eurofocus (55)sport (50)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati