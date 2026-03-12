Stadio Artemio Franchi, trattativa aperta sul progetto da 85 milioni

FIRENZE – Il restyling dello stadio di Firenze torna al centro del dibattito politico e sportivo con il possibile accordo tra Comune di Firenze e Acf Fiorentina per completare il progetto di ristrutturazione dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi.

Il dossier è stato rilanciato anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha espresso apprezzamento per l’avanzamento dei lavori durante un intervento a margine della fiera Didacta Italia.

Secondo il ministro, chi riuscirà ad accelerare sul fronte delle infrastrutture sportive partirà avvantaggiato nella corsa alla selezione degli stadi italiani per Euro 2032. Nei prossimi sei mesi sarà infatti definita la lista degli impianti candidati e il restyling dell’Artemio Franchi potrebbe giocare un ruolo decisivo per la candidatura del capoluogo toscano.

Il progetto di riqualificazione dello stadio, avviato con il primo lotto di lavori, prevede un investimento complessivo importante. Tuttavia restano da reperire circa 55 milioni di euro per completare la struttura e altri 30 milioni per arredi, allestimenti e servizi. È proprio su questo punto che si inserisce la trattativa tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina, con il club viola pronto a valutare un investimento diretto.

L’ipotesi allo studio riguarda un project financing per un totale di 85 milioni di euro in cambio di una concessione molto lunga dell’impianto, che secondo le prime valutazioni tecniche potrebbe arrivare fino a 80 anni. I documenti preliminari sono già stati analizzati dagli uffici comunali e il dossier potrebbe approdare formalmente a Palazzo Vecchio entro la primavera.

La trattativa viene seguita dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che nelle ultime settimane ha aggiornato anche il nuovo presidente Giuseppe B. Commisso sullo stato del progetto.

Parallelamente sono proseguiti gli incontri tecnici tra il club e il Comune per definire alcuni aspetti del secondo lotto di lavori. Tra i temi sul tavolo ci sono la realizzazione dei nuovi spogliatoi, l’ampliamento delle aree hospitality, il raddoppio degli sky box e la creazione di nuovi spazi commerciali destinati a funzionare durante tutta la settimana. L’obiettivo è trasformare lo stadio da struttura utilizzata solo per le partite a infrastruttura urbana multifunzionale.

La sindaca Sara Funaro ha confermato che il confronto con la società viola è costante e che l’obiettivo dell’amministrazione resta quello di arrivare a un’intesa.

Nel frattempo il cantiere della curva Fiesole ha ripreso ritmo dopo alcune difficoltà tecniche registrate nelle settimane precedenti. Le grandi travi metalliche stanno tornando a essere montate e il cronoprogramma è stato aggiornato per recuperare i ritardi.

Il calendario ufficiale prevede la conclusione della nuova curva nell’aprile 2027, mentre il secondo lotto di lavori interesserà Maratona, tribuna e servizi, completando il restyling e trasformando definitivamente lo storico impianto sportivo in uno stadio moderno.