Riccardo Salvadori nuovo presidente dei giovani di Confindustria Toscana Centro e Costa

Guida una affermata realtà specializzata nella lavorazione e produzione di pavimenti in legno. Chiara Frangerini vice con delega alla costa

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Riccardo Salvadori nuovo presidente dei giovani di Confindustria Toscana Centro e Costa
Riccardo Salvadori nuovo presidente dei giovani di Confindustria Toscana Centro e Costa (foto ufficio stampa Confindustria)
FIRENZE – Riccardo Salvadori è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa. Eletto all’unanimità, questo pomeriggio, dall’assemblea del Gruppo dei giovani di Firenze, Livorno e Massa Carrara, il giovane imprenditore fiorentino succede ad Andrea Mortini.

Alla guida del Gruppo, per il prossimo biennio, ad affiancare il neo presidente Riccardo Salvadori ci saranno Chiara Frangerini, vice presidente vicario con delega alla Costa e i vice presidenti Filippo Cocchetti e Matteo Frangerini con delega al nazionale; il vice presidente Filippo Orefice con delega alla città metropolitana; il vice presidente Lorenzo Santalena, con delega all’education e alle startup; le vice presidenti Caterina Sodi, Viola Sorrentino e Benedetta Vezzosi con delega al nazionale.

Riccardo Salvadori, è un imprenditore di prima generazione. La sua impresa ArtParquet-Salvadori Group nasce nel 2011, quando il 22enne Riccardo Salvadori, dopo aver acquisto le competenze necessarie a lavorare il legno ed i materiali in legno, decide di intraprendere il percorso di imprenditore aprendo una piccola attività di lavorazione e messa in posa del parquet. Nel 2013 apre il primo negozio a Firenze, nel 2018  acquisisce una azienda di Quarrata per produrre in autonomia. Oggi la sua impresa Salvadori Group è una affermata realtà specializzata nella lavorazione e produzione di pavimenti in legno.

© Riproduzione riservata

