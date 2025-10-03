15.8 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

River Cleaner: la start-up fiorentina che ripulisce i fiumi dalla plastica

La tecnologia sviluppata a Firenze intercetta rifiuti flottanti con nastri trasportatori e IA, trasformandoli in materiale riciclabile

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Blue Eco Line
Foto di: sito web / toscanachiantiambiente
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una barriera galleggiante intelligente che raccoglie la plastica dai fiumi e la avvia al riciclo. Con River Cleaner, la start-up fiorentina Blue Eco Line si è aggiudicata il Premio Innovazione Toscana 2025 nella categoria Impresa giovanile. Il riconoscimento, promosso dal Consiglio regionale e da Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub Toscana, valorizza le imprese toscane più innovative e sostenibili.

Blue Eco Line nasce a Firenze nel 2018 grazie a quattro giovani ingegneri e professionisti appassionati del mare, con una missione chiara: fermare la plastica nei fiumi prima che raggiunga il mare. La start-up ha sviluppato due sistemi complementari: River Eye, che monitora i rifiuti plastici grazie all’intelligenza artificiale, e River Cleaner, un impianto automatizzato che li rimuove dall’acqua. Dal 2021 River Eye osserva il fiume Po, raccogliendo dati preziosi per prevenire l’inquinamento.

Come funziona River Cleaner
River Cleaner è un sistema completamente autonomo ed ecosostenibile. Una barriera galleggiante intercetta la plastica in superficie e la convoglia su nastri trasportatori che la portano al piano stradale per lo smaltimento e il riciclo. L’energia necessaria proviene da fonti rinnovabili. Il vero punto di forza del sistema è la funzionamento continuo 24 ore su 24 senza necessità di personale sul posto, garantendo un’azione costante contro i rifiuti flottanti.

In Toscana, il primo impianto operativo è stato installato a Grosseto, sul canale emissario San Rocco, a monte del porto di Marina di Grosseto. Dal 12 agosto River Cleaner è al lavoro grazie alla collaborazione tra Comune di Grosseto, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Estra, Ecolat, Sei Toscana e Regione Toscana. L’iniziativa rappresenta un modello di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale da replicare in altri corsi d’acqua.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.8 ° C
16.7 °
14.7 °
56 %
1.3kmh
0 %
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (416)ultimora (259)fin (30)tec (26)vid (25)Lav (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati