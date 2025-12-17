11.8 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Alta Velocità, la talpa “Marika” bussa a Belfiore: completato lo scavo sotto Firenze

Il passante ferroviario tocca il traguardo. Galleria finita senza rischi per la città. Più binari per i locali e stop alle attese a Santa Maria Novella

Economia
REDAZIONE
fresa
Foto di: toscana notizie
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il viaggio sotterraneo è praticamente concluso. La talpa Marika è arrivata a destinazione. La gigantesca fresa si è fermata a un solo metro dalla futura stazione Belfiore.

Era partita da Campo di Marte nel novembre 2024. Ha lavorato nel buio per tre chilometri, installando circa 2mila conci di cemento per blindare la galleria. Ora manca solo l’ultimo atto: l’abbattimento del diaframma e l’ingresso nel “camerone” della stazione, previsto per l’inizio di febbraio.

Per il governatore Eugenio Giani, presente al cantiere con la sindaca Sara Funaro, è la fine di un incubo. Le paure della vigilia si sono rivelate infondate. Il sottosuolo di Firenze ha retto. “È la prova che si può scavare senza danni”, ha commentato Giani. La TBM ha attraversato i punti più critici indenne. Nessuna crepa in via Masaccio, nessun problema sotto le case di piazza della Libertà, tutto tranquillo anche nell’area delicatissima della Fortezza da Basso.

L’arrivo di Marika segna un punto di non ritorno per la mobilità toscana. Lo sottolinea l’assessore alle infrastrutture, Filippo Boni. L’opera scioglierà il nodo gordiano di Santa Maria Novella. Il nuovo Passante AV, realizzato da Rfi, prevede due tunnel da 5 km. L’obiettivo è chirurgico: separare i flussi. L’Alta Velocità correrà sottoterra, liberando i binari di superficie. Questo significa più spazio per i treni regionali, orari più regolari e la fine delle attese infinite per dare precedenza alle Frecce.

© Riproduzione riservata

