Conferenza Consigli comunali della Toscana: “Serve un riconoscimento più forte”

Incontro organizzato da Anci Toscana a Firenze, Palazzo Vecchio. Conferenza coordinata da Cosimo Guccione, presidente Consiglio comunale Firenze. Saluti istituzionali di Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale. In Toscana 118 presidenti Consigli comunali: solo 33 sono donne e 20 sono under 35

CINZIA GORLA
Conferenza Consigli comunali della Toscana:
Nella foto, conferenza dei Consigli comunali della Toscana a Firenze (Foto Fb Anci Toscana)
FIRENZE – Conferenza dei Consigli comunali della Toscana a Palazzo Vecchio, a Firenze.

Conferenza coordinata da Cosimo Guccione, presidente Consiglio comunale Comune di Firenze, aperta con il saluto istituzionale di Stefania Saccardi, presidente Consiglio regionale della Toscana, che ha espresso la propria disponibilità ad avviare un percorso di dialogo.

Appuntamento promosso da Anci Toscana presieduta dalla sindaca Susanna Cenni.

Guccione nominato coordinatore della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali della Toscana pochi mesi fa, nel maggio scorso. Vice coordinatore Antonello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Sansepolcro.

Cosimo Guccione ha sottolineato l’importanza di costruire una rete stabile tra i presidenti dei consigli comunali toscani e di valorizzarne il ruolo. Sono 118 in Toscana i presidenti dei consigli comunali: attualmente solo 33 tra loro sono donne e 20 hanno meno di 35 anni.

Guccione: “La collaborazione è la chiave per rappresentare al meglio il ruolo delle assemblee elettive, perché la democrazia possa svilupparsi appieno nei nostri Comuni. Serve formazione, soprattutto per i più giovani, e un più forte riconoscimento, in particolare nei Comuni più piccoli. È necessario promuovere un impegno collettivo per garantire autonomia, equilibrio nei rapporti con sindaco e giunta, e un ruolo più incisivo nella vita amministrativa.”

L’iniziativa, spiega Anci Toscana, è stata anche l’occasione per definire per il 2026 l’organizzazione delle celebrazioni dell’80esimo anniversario delle prime elezioni amministrative della Repubblica a suffragio universale.
Nel corso dell’incontro sono emerse inoltre molte proposte, come la realizzazione, insieme ad Anci Giovani, di percorsi comuni di formazione e di ‘laboratori politico-istituzionali’.

© Riproduzione riservata

