25.8 C
Firenze
lunedì 1 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Presentata la giunta di Sesto Fiorentino: 4 assessori e tre assessore

Giovedì (4 giugno) la prima riunione. Il sindaco Sforzi: "Primo atto l'impugnazione dei nuovi atti sulla nova pista dell'aeroporto"

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Presentata la giunta di Sesto Fiorentino: 4 assessore e tre assessore (foto Comune di Sesto Fiorentino)
2 ' di lettura

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi ha presentato la nuova giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e tre assessore.

Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.
A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere.
Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità.
Chiara Meriggi avrà le deleghe a scuola e politiche educative, mentre Massimiliano Kalmeta, già assessore nella prima giunta Falchi, si occuperà di politiche sociali, volontarie, integrazione e solidarietà, sport, società partecipate.
Antonio Bindi sarà assessore a bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, casa.
Francesco Chini avrà le deleghe a sviluppo economico, attività produttive, commercio, ambiente, agricoltura, caccia, turismo.

Nella prima seduta, fissata per giovedì (4 giugno), la giunta approverà gli indirizzi rivolti agli uffici per aggiornare il ricorso contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali.

“Sono felice e orgoglioso di questa squadra con la quale ci metteremo subito al lavoro con il massimo impegno per la nostra città – afferma il sindaco Damiano Sforzi – La coesione e la disponibilità di tutte le forze politiche del centrosinistra, a cui esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro e il confronto di questi giorni, ripartiamo con il governo della città a meno di una settimana dal voto. I criteri seguiti per formare la giunta sono stati quelli della capacità e della competenza. La prima delibera che approveremo sarà quella per impugnare i nuovi atti riguardanti l’aeroporto di Firenze, un’ennesima forzatura per portare avanti a tutti i costi un’opera sbagliata e impattante”.

I nomi e le deleghe

Damiano Sforzi, 53 anni, sindaco con deleghe a politiche giovanili, personale, protezione civile, transizione energetica, polizia municipale
Giulia Barducci, 39 anni, vicesindaca e assessora con deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con Polo scientifico e tecnologico
Antonio Bindi, 58 anni, assessore con deleghe a bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, affari generali e legali, istituti di partecipazione, bandi e fondi europei, casa
Francesco Chini, 49 anni, assessore con deleghe a sviluppo economico, attività produttive, commercio, mercati e rapporti con le categorie economiche, promozione turistica e del territorio, ambiente e cura del verde, agricoltura, caccia
Chiara Meriggi, 54 anni, assessora con deleghe a scuola, politiche educative, trasferimento tecnologico, rapporti con l’università
Massimiliano Kalmeta, 53 anni, assessore con deleghe a politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà, sport, società partecipate
Irene Falchini, 29 anni, assessora con deleghe a cultura, lavoro, gemellaggi e cooperazione internazionale, pari opportunità e politiche di genere, trasparenza amministrativa, servizi demografici, Urp, innovazione
Fabio Nannini, 41 anni, assessore con deleghe a lavori pubblici, mobilità e viabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.8 ° C
28.7 °
24.8 °
69 %
2.1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
29 °
Mer
27 °
Gio
29 °
Ven
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2386)ultimora (1225)Video Adnkronos (374)ImmediaPress (287)lavoro (117)salute (96)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati