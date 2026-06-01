Presentata la giunta di Sesto Fiorentino: 4 assessori e tre assessore

SESTO FIORENTINO – Il sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi ha presentato la nuova giunta comunale. Ad affiancare il primo cittadino saranno quattro assessori e tre assessore.

Vicesindaca sarà Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con il Polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino.

A Irene Falchini sono state assegnate le deleghe a cultura, gemellaggi e cooperazione internazionale, lavoro, pari opportunità e politiche di genere.

Fabio Nannini avrà le deleghe ai lavori pubblici e alla mobilità.

Chiara Meriggi avrà le deleghe a scuola e politiche educative, mentre Massimiliano Kalmeta, già assessore nella prima giunta Falchi, si occuperà di politiche sociali, volontarie, integrazione e solidarietà, sport, società partecipate.

Antonio Bindi sarà assessore a bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, casa.

Francesco Chini avrà le deleghe a sviluppo economico, attività produttive, commercio, ambiente, agricoltura, caccia, turismo.

Nella prima seduta, fissata per giovedì (4 giugno), la giunta approverà gli indirizzi rivolti agli uffici per aggiornare il ricorso contro la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali.

“Sono felice e orgoglioso di questa squadra con la quale ci metteremo subito al lavoro con il massimo impegno per la nostra città – afferma il sindaco Damiano Sforzi – La coesione e la disponibilità di tutte le forze politiche del centrosinistra, a cui esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro e il confronto di questi giorni, ripartiamo con il governo della città a meno di una settimana dal voto. I criteri seguiti per formare la giunta sono stati quelli della capacità e della competenza. La prima delibera che approveremo sarà quella per impugnare i nuovi atti riguardanti l’aeroporto di Firenze, un’ennesima forzatura per portare avanti a tutti i costi un’opera sbagliata e impattante”.

I nomi e le deleghe

Damiano Sforzi, 53 anni, sindaco con deleghe a politiche giovanili, personale, protezione civile, transizione energetica, polizia municipale

Giulia Barducci, 39 anni, vicesindaca e assessora con deleghe a urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, politiche di sviluppo con Polo scientifico e tecnologico

Antonio Bindi, 58 anni, assessore con deleghe a bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, affari generali e legali, istituti di partecipazione, bandi e fondi europei, casa

Francesco Chini, 49 anni, assessore con deleghe a sviluppo economico, attività produttive, commercio, mercati e rapporti con le categorie economiche, promozione turistica e del territorio, ambiente e cura del verde, agricoltura, caccia

Chiara Meriggi, 54 anni, assessora con deleghe a scuola, politiche educative, trasferimento tecnologico, rapporti con l’università

Massimiliano Kalmeta, 53 anni, assessore con deleghe a politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà, sport, società partecipate

Irene Falchini, 29 anni, assessora con deleghe a cultura, lavoro, gemellaggi e cooperazione internazionale, pari opportunità e politiche di genere, trasparenza amministrativa, servizi demografici, Urp, innovazione

Fabio Nannini, 41 anni, assessore con deleghe a lavori pubblici, mobilità e viabilità.