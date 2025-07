Regionali Toscana 2025, Salvini a Firenze: “Per la Lega la priorità è il Veneto”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regionali Toscana 2025, “La priorità, per quanto riguarda la Lega, è evidentemente proseguire con il buon governo decennale in Veneto, questo è evidente. Votano sei regioni, quindi è chiaro che non posso chiedere tutto dappertutto”.

Così Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, leader Lega, a Firenze sabato 26 luglio per un sopralluogo al cantiere del passante ferroviario alta velocità con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

Regionali in Toscana in cui il centrodestra non ha ancora ufficializzato il suo candidato presidente. Ma sul tavolo ha Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia, coordinatore regionale Fratelli d’Italia. La deputata Deborah Bergamini, vice di Tajani, e il consigliere regionale Marco Stella, coordinatore toscano FI. E per la Lega candidata presidente Elena Meini, consigliera regionale.

Per la Toscana, responsabile campagna elettorale Lega il generale eurodeputato Roberto Vannacci, vice di Salvini.

Per quanto riguarda i tempi per definire la candidatura del centrodestra per le elezioni regionali in Toscana, Salvini: “Spero prestissimo. D’altronde non mi sembra che ci siano idee chiare neanche a sinistra. Però noi siamo pronti, e come Lega puntiamo a crescere. Poi da ministro io faccio quello che è il mio dovere, non faccio cantieri elettorali, i cantieri li fanno gli operai, le imprese, gli ingegneri, i tecnici. Noi ci mettiamo i finanziamenti, le norme e la buona volontà. Elena Meini è bravissima, è e sarà un punto di riferimento per la Lega in Toscana, questo è fuori di dubbio”.