Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sicurezza a Firenze, Funaro: “In settimana convocazione Cosp”

Sicurezza a Firenze, la sindaca Sara Funaro all’indomani dell’aggressione dell’uomo di 91 anni nell’androne della sua abitazione in via Finiguerra, l’uomo è in gravissime condizioni, annuncia la convocazione del Cosp. “Ho parlato con la prefetta Francesca Ferrandini. Affronteremo i temi dell’aggressione della sicurezza in città, partendo dalle zone definite sensibili all’ultimo Comitato al quale erano presenti anche l’assessore Giorgio e i rappresentanti dei quartieri”.

Poi Funaro: “Fatti come questo sono intollerabili. I cittadini devono poter vivere in sicurezza la città in ogni momento del giorno e della notte. Il nostro compito, per rendere ciò possibile, è lavorare con tutte le istituzioni e in sinergia con prefettura, questura e tutti i soggetti deputati alla sicurezza in città. Vogliamo dare delle risposte a tutti i quartieri”.

Intanto è stata sottoposta a fermo la donna di 25 anni senza fissa dimora, di nazionalità romena, che gli inquirenti avevano reso noto sabato di aver identificato nel corso degli accertamenti scattati dopo la denuncia. Rapina e lesioni le accuse ipotizzate dalla magistratura.

Gruppo consiliare FdI Comune di Firenze: “Non basta fare slogan in campagna elettorale sulla sicurezza; è necessario applicare concretamente ciò che si promette. Gli episodi degli ultimi due mesi dimostrano chiaramente che la situazione è fuori controllo. È evidente che parte della città è stata convinta che l’attuale sindaca avesse una chiara visione del problema sicurezza e di come gestirlo. Tuttavia, i fatti recenti raccontano una storia diversa”.

Gruppo consiliare Eike Schmidt: “In risposta alla nostra interrogazione è arrivata a fine agosto la documentazione dell’assessora Sparavigna che dichiara per la Polizia Municipale un organico composto da soltanto 546 Agenti di Ruolo, cui si aggiungono 47 di quelli a tempo determinato. Un numero esiguo. Siamo al di sotto di 600 risorse”.

Assessora comunale Laura Sparavigna: “In servizio ci sono 711 unità tra agenti e ispettori della pm. Un numero destinato a crescere grazie al concorso conclusosi da poco. Il centrodestra ha sollevato una questione senza fondamento. Nell’interrogazione si chiedeva il conteggio del personale inquadrato esclusivamente come agente di polizia municipale ed effettivamente in servizio: questo numero, al 31 agosto 2024, ammonta a 546 unità, ovverosia il dato fornito nella risposta. Se invece si vuole avere una informazione completa, al dato richiesto dal centrodestra si deve sommare il personale impiegato con profilo di funzionario di polizia municipale, ossia 165 unità. Al 31 agosto 2024, quindi, il Comune poteva contare complessivamente su 711 tra agenti e ispettori”.

I vicecapogruppo PD in Consiglio comunale di Firenze Cristiano Balli e Alessandra Innocenti: “Non possiamo però accettare le accuse mosse dalle opposizioni di una mancata attenzione al territorio e ai temi della sicurezza in particolare. Il nostro impegno è da molti anni massimo, a partire dalle politiche di inclusione che possano evitare il formarsi di gruppi di persone dedite alla delinquenza, fino al presidio del territorio con la nostra Polizia Municipale. L’ordine pubblico è di pertinenza del Ministero dell’Interno, non a caso la sindaca Funaro ha già preannunciato che la vicenda finirà sul tavolo del prossimo Cosp col prefetto. No a speculazioni politiche, sì ad individuare soluzioni alle criticità, che nella nostra società, purtroppo, esistono e vanno gestite”.