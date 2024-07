Un intervento lungo tutta l’estate per il consolidamento del ponte di Matassino

FIGLINE INCISA – Un intervento atteso da tempo e che ha come obiettivo mettere in sicurezza una delle infrastrutture più importanti della viabilità comunale.

Sono partiti giovedì (11 luglio) e dureranno tutta l’estate i lavori di rinforzo del calcestruzzo della parte sottostante del ponte di Matassino. Si tratta di interventi di manutenzione programmata dalla Città metropolitana di Firenze, in risposta ai risultati dei saggi tecnici ultimati a fine 2023 sul ponte di Matassino, nell’ambito della attività di monitoraggio in corso su tutti i ponti della provincia d iFirenze.

Le operazioni saranno effettuate dall’alveo del fiume, in modo da non compromettere il traffico veicolare e non interrompere mai il transito sul ponte. Anche l’allestimento del cantiere e il trasporto delle attrezzature necessarie per i lavori saranno effettuati di notte, in modo da non compromettere i flussi di traffico.

“In questi giorni – commenta il sindaco di Figline Incisa, Valerio Pianigiani – mi sono confrontato più volte con la Città metropolitana, in modo da conoscere le varie fasi di intervento e ribadire che è indispensabile effettuare tutte le lavorazioni senza mai interrompere il traffico veicolare sul nostro territorio e, in particolare, sul ponte. Oltre alle lavorazioni nell’alveo, nelle prossime settimane è previsto anche un intervento a carico di Publiacqua, che interesserà le tubazioni collocate sotto il marciapiede del ponte. Solo in quell’occasione, quindi, sarà necessario prevedere un restringimento della carreggiata e istituire, di conseguenza, un senso unico alternato e regolato da movieri. Ad ogni modo, queste lavorazioni saranno eseguite in fasce orarie in cui la circolazione di traffico è minore, in modo da evitare congestionamenti. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti puntuali sul cantiere a ridosso di questo step di interventi”.