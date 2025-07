Cavallo si incastra in una struttura in ferro: salvato dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Cavallo si incastra in una struttura in ferro per il cedimento di alcuni tavoli di legno: salvato dai vigill del fuoco.

I vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti in via Volterrana a Firenze per il soccorso ad un cavallo, rimasto bloccato in una struttura in ferro all’interno della proprietà privata.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno atteso l’arrivo del veterinario che ha addormentato il cavallo, per poi procedere con la mototroncatrice al taglio di alcuni profili di ferro dove il quadrupede si era incastrato perché erano scivolati via dei tavoloni di legno.

Al termine dei tagli e con la rimozione dei ferri l’animale è stato liberato e riposizionato per poi essere risvegliato e rimesso in piedi.

L’intervento è durato oltre tre ore e mezza.