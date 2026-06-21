Fiorentina, è Koleosho il primo obiettivo di mercato per l’undici di Grosso

FIRENZE – Novità di assoluto spessore nello staff tecnico e grandi manovre in vista sul fronte del calciomercato per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso.

Il club viola si appresta a blindare la porta con un innesto d’esperienza e vicinissimo all’ufficialità: il nuovo preparatore dei portieri sarà infatti Claudio Filippi, 61 anni, storico e stimatissimo collaboratore di Massimiliano Allegri. Reduce dall’ultima stagione trascorsa al Milan proprio al fianco del tecnico livornese, Filippi ha scelto di non seguire quest’ultimo nella sua nuova avventura sulla panchina del Napoli, cedendo al corteggiamento del direttore sportivo viola Fabio Paratici. Un binomio, quello tra il dirigente e il preparatore, che si conosce alla perfezione sin dai tempi d’oro della Juventus e che ora si ricompone all’ombra del nido del Franchi.

Ma le novità nell’organigramma gigliato non si fermano qui, perché i quadri dirigenziali si arricchiscono anche dell’arrivo dell’ex Milan Niccolò Orlandini, al quale è stato affidato il delicato e strategico incarico di segretario del settore scouting, una mossa volta a potenziare la struttura di monitoraggio dei giovani talenti.

Parallelamente, i motori del mercato sono accesissimi sia in entrata che in uscita. I dirigenti stanno lavorando intensamente per definire la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltrán: l’attaccante argentino, rientrato dal prestito al Valencia, è finito nel mirino del River Plate, pronto a riportarlo in patria. Sul fronte degli acquisti, il nome caldissimo è quello del gioiello della nazionale under 21 Luca Koleosho, rientrato al Burnley dopo la parentesi con la maglia del Paris Fc e individuato come l’innesto ideale per la batteria degli esterni di Grosso.

Nel frattempo, gli scout viola continuano a monitorare con grande attenzione diversi profili per completare la rosa: piacciono particolarmente il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt e l’esterno di fascia del Genoa Brooke Norton-Cuffy. Attenzione anche alla situazione dei pali: nel caso in cui dovesse materializzarsi l’addio dello spagnolo David De Gea, la Fiorentina ha già individuato il potenziale sostituto in Christos Mandas, estremo difensore di proprietà della Lazio ma reduce dall’esperienza in prestito agli inglesi del Bournemouth.