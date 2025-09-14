Al Bisonte il derby amichevole con la Savino del Bene ancora incompleta

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-21, 25-16, 25-20, 13-15)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Morello, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli, Colzi, Villani, Knollema, Malesevic, Bukilic, Tanase, Kacmaz, Lapini (L2), Agrifoglio. All.: Chiavegatti F.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi, Bechis, Ruddins, Ribechi (L1), Bosetti, Ognjenovic, Mancini, Graziani, Nwakalor, Weitzel, Gennari, Massaglia, Omonoyan, Menon, Grossi. All.: Gaspari M.

FIRENZE – Dopo quattro settimane di lavoro in palestra, è andata in scena la prima ‘sgambata’ vera e propria per Il Bisonte Firenze, che alla Sussidiaria di Palazzo Wanny ha svolto un allenamento congiunto con la Savino Del Bene Scandicci: i primi tre set, giocati con rotazioni bloccate, palla di conferma e punteggio speciale, se li è aggiudicati Il Bisonte (25-21, 25-16, 25-20), mentre il quarto, disputato con punteggio classico a 15, lo ha vinto la Savino per 15-13.

Gruppo al completo per coach Chiavegatti, che nei quattro set disputati ha fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione ad eccezione dell’acciaccata Colzi, mentre dall’altra parte tante le defezioni per coach Gaspari, privo di Antropova, Castillo, Franklin, Skinner (più Ognjenović, Nwakalor, Graziani e Traballi tenute a riposo) e con alcune giovani della B1 nelle rotazioni: Massaglia, Omonoyan, Skinner e Franklin. C’era la centrale tedesca Camilla Weitzel, già aggregata al gruppo dopo il mondiale disputato con la Germania.

“Sono soddisfatto di questo primo allenamento congiunto – le parole del coach de Il Bisonte Firenze Federico Chiavegatti – D’accordo con coach Gaspari, abbiamo lavorato su alcune situazioni specifiche che ci interessavano, e le ragazze hanno risposto molto bene. Abbiamo già assimilato buona parte delle situazioni tattiche provate in queste quattro settimane, ci sono sicuramente tanti spunti su cui lavorare, ma intanto ci prendiamo questa buona iniezione di fiducia: da adesso possiamo solo crescere, avremo altri allenamenti congiunti che probabilmente approcceremo con punteggio traduzionale, quindi saranno più vicini a una vera partita e ci permetteranno di acquisire sempre di più il ritmo che ci servirà con Chieri al debutto in campionato”.

Così coach Gaspari post partita: “Per me è fondamentale fare questo genere di allenamenti, perché per ovvi motivi legati al mondiale e a qualche problematica fisica, fisiologica in questa parte della stagione, non stiamo ancora facendo la fase-gioco. A noi è mancato proprio il campo: abbiamo lavorato tantissimo sia fisicamente che analiticamente, però la pallavolo è uno sport di squadra, quindi non vedevo l’ora di capire i tanti aspetti su cui lavorare. Di sicuro oggi la squadra era mixata, con alcune atlete della prima squadra e tante giovani della serie B1, a cui faccio un applauso, nonostante qualche sbavatura di troppo. Siamo un cantiere aperto: fino a lunedì mancano parecchie atlete: Antropova, Skinner, Franklin, ma anche Traballi, Nwakalor e Castillo, quindi praticamente manca all’appello una squadra intera. La speranza è quella di poter riuscire ad avere perlomeno la possibilità di fare allenamenti di squadra. Dobbiamo macinare in fretta perché il campionato non è lontano e da lì in avanti non ci si fermerà più. Oggi abbiamo capito che abbiamo bisogno di lavorare tanto.