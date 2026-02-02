10.5 C
Colpo in difesa: Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina

Il centrale è ufficialmente un calciatore viola. Il club di Commisso ha formalizzato l'accordo con la Juventus

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Rugani
Foto di: IG / Acf Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La retroguardia viola aggiunge un tassello di esperienza. Daniele Rugani è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Il club ha formalizzato l’accordo con la Juventus.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Per il difensore classe 1994 si tratta di un ritorno alle origini. Nato a Lucca e cresciuto nel vivaio dell’Empoli, Rugani riporta la sua toscanità al servizio del Franchi.

Il curriculum parla chiaro. Nel suo bagaglio ci sono 177 presenze in Serie A e diverse esperienze internazionali con Ajax, Rennes e nelle coppe europee. Porta in dote una mentalità vincente: nel suo palmarès figurano 5 Scudetti e 4 Coppe Italia. Ha vestito anche la maglia della Nazionale in 7 occasioni.

© Riproduzione riservata

