Conegliano troppo forte per il Bisonte: fiorentine ko ma puntano ancora ai playoff

Il Bisonte Firenze – Imoco Conegliano 0-3 (17-25, 16-25, 18-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 8, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 3, Colzi ne, Villani 2, Knollema 4, Malešević 7, Bukilić 5, Tanase 6, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio 1. All. Chiavegatti.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 13, Zhu ne, Scognamillo, Ewert, Lubian 5, De Gennaro (L1), Haak ne, Munarini 7, Wołosz ne, Adigwe 17, Daalderop, Chirichella (L2) ne, Fahr ne, Sillah 16. All. Santarelli.

ARBITRI: Cerra – Ciaccio.

NOTE: durata set: 21’, 26’, 26’; muri punto: Il Bisonte 2, Imoco 8; ace: Il Bisonte 2, Imoco 4; spettatori: 1107.

FIRENZE – Il Bisonte Firenze si inchina alla classe e alla potenza devastante della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che si impone al Pala BigMat per 0-3 e conquista matematicamente il primo posto nella regular season a due giornate dal termine.

Nonostante le tante rotazioni, le pantere hanno confermato la loro superiorità per tutta la durata del match, trascinate dalla Mvp Fatoumatta Sillah che ha chiuso con 16 punti, il 73% di positività in ricezione e il 41% in attacco: per le bisontine, una buona prova soprattutto nel terzo set, e un ko che non cancella quanto di buono fatto in questo campionato, in attesa di capire se dopo le partite di domani ci saranno ancora margini per sognare la qualificazione ai playoff.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Santarelli risponde con Ewert in regia, Adigwe opposto, Gabi e Sillah in posto quattro, Munarini e Lubian al centro e De Gennaro libero.

Troppi errori a inizio partita per Il Bisonte, tanto che su quello in attacco di Bukilic (1-5), Chiavegatti deve spendere il primo time out, e sul mostruoso ace di Adigwe (3-10) il secondo: le bisontine provano a reagire con la fast di Acciarri e il muro di Malesevic (8-13), Conegliano riparte subito con Sillah (8-16), poi le bisontine accorciano di nuovo il gap con Bukilic (13-18), ma dopo una bella fase punto a punto le pantere accelerano, per chiudere 17-25 con la parallela di Adigwe da posto due.

L’Imoco è ingiocabile anche all’inizio del secondo set, e sull’1-6 di Adigwe Chiavegatti deve fermare subito il gioco, inserendo anche Agrifoglio per Morello in regia: sul 2-10, ancora di Adigwe, arriva il secondo time out e l’ingresso di Villani per Knollema, con Il Bisonte che ci prova con l’orgoglio e Tanase che accorcia col pallonetto del 7-12, poi si gioca punto a punto fino all’11-16, quando la Prosecco DOC piazza un altro break, quello decisivo, con il muro di Adigwe e l’attacco di Sillah (11-19), andando a chiudere 16-25 con il diagonale telecomandato di Gabi.

Nel terzo set rimangono in campo Agrifoglio, Villani e Zuccarelli (entrata nel finale del secondo al posto di Bukilic), e la partita è finalmente equilibrata, con Firenze che trova il primo vantaggio del match sul 6-5 grazie a uno scambio lunghissimo chiuso da Tanase: due ace di fila di Zuccarelli valgono il 10-8, le pantere rispondono con Munarini e Gabi (11-12) ma Firenze c’è, anche se spesso non bastano grandi difese per portare a casa il punto, con Chiavegatti che sul 12-14 di Sillah deve fermare il gioco. Sul 13-15 entra Daalderop per Gabi, ma è ancora Sillah a piazzare i punti dell’allungo decisivo (14-19), con le bisontine che provano in tutti i modi a rimanere attaccate alla partita ma senza riuscire a evitare il definitivo 18-25 di Sillah.

“Quella di oggi era una partita che sapevamo sarebbe stata impegnativa, perché indipendentemente dalle rotazioni – commenta coach Chiavegatti – loro hanno giocatrici estremamente insidiose. In alcuni momenti abbiamo tenuto l’intensità un po’ bassa, e questo non te lo puoi permettere contro squadre come Conegliano, perché altrimenti spingono sul gas e scappano via. Nel terzo set siamo stati più attaccati alla partita, grazie soprattutto all’ottimo lavoro fatto in difesa, e loro hanno dovuto tirare fuori delle grandi soluzioni per portarsela a casa: quando mettono i colpi da fuoriclasse c’è poco fa fare, ma noi adesso pensiamo alla prossima partita contro Bergamo, perché abbiamo ancora gli occhi sui play off”.