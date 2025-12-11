11.7 C
Fiorentina-Dinamo Kiev, i 23 di Vanoli: Gosens non recupera, fuori anche Fagioli

Il mister chiama la squadra per l'impegno internazionale. Pesano le defezioni a centrocampo e sulla fascia

Davide Caruso
FIRENZE – La Fiorentina è pronta per la notte di Conference League. Mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida interna contro la Dinamo Kiev.

Confermate le indiscrezioni della vigilia sulle assenze. Non ce la fanno a recuperare Robin Gosens, Fagioli e Fazzini, rimasti fuori dall’elenco per problemi fisici.

Ecco l’elenco completo dei 23 convocati a disposizione per il match del Franchi:

Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fortini, Gudmundsson, Kean, Košpo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.

