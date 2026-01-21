Colpo a centrocampo: Fabbian è della Fiorentina. Arriva dal Bologna

FIRENZE – Nuova energia per la mediana della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna. L’accordo è stato chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Classe 2003, cresciuto nel vivaio dell’Inter e maturato alla Reggina, Fabbian porta a Firenze numeri importanti. Con la maglia rossoblù ha collezionato 91 presenze e 11 gol, giocando in tutte le competizioni, inclusa la Champions League, e contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia.

Il centrocampista è ormai una realtà del calcio italiano. Dopo essere stato un pilastro dell’Under 21, è entrato nel giro della Nazionale maggiore per le qualificazioni mondiali. Per la sua nuova avventura al Franchi ha già preso una decisione simbolica: indosserà la maglia numero 80.