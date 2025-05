Fiorentina, andata di semifinale di Conference con il Betis Siviglia: Kean è rientrato ma resta un’incognita

Getting your Trinity Audio player ready...

SIVIGLIA – La Fiorentina è pronta ad affrontare l’andata di semifinale di Conference League. Si gioca a Siviglia, sponda Betis.

Alla vigilia hanno partlato mister Raffaele Palladino e il centrocampista tedesco Robin Gosens.

Attenzione particolare per il recupero di Moise Kean. “Moise è pronto per giocare, sta bene – ha detto il tecnico Raffaele Palladino – è sereno e carico, ma devo ancora decidere. Dopo il rientro si è allenato un giorno e mezzo con la squadra. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo”.

“Il Betis Siviglia è una squadra forte, esperta, guidata da un grandissimo allenatore – ha proseguito il tecnico parlando di Pellegrini – ma noi pensiamo di avere le armi per metterla in difficoltà. Bisogna fare la partita perfetta per coronare il sogno di arrivare fino in fondo alla competizione. L’abbiamo preparata bene, dovremo fare bene le due fasi. Sarà una partita difficilissima. Ma ne abbiamo due a disposizione. Il sogno è passare il turno e arrivare in fondo”. Sarebbe la terza finale di fila, con la speranza di invertire il trend finale.

“La mia esperienza può essere un valore – aggiunge il tedesco Gosens – Le partite europee mi hanno dato tanto, e sono contento di poter mettere questa esperienza anche domani. È importante godersi il momento, non capita sempre una semifinale europea. Serve tranquillità e serenità”.