Fiorentina, i convocati per la sfida di Conference contro il Sigma Olomouc

Ecco la lista ufficiale dei calciatori scelti dal tecnico viola per l'esordio stagionale europeo

Sport
DAVIDE CARUSO
Fiorentina
Foto di: FB / Acf Fiorentina
FIRENZE – La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro il Sigma Olomouc, valida per la prima giornata della Conference League. Una gara importante per i viola, attesi al riscatto dopo un avvio di stagione complicato.

Ecco i convocati scelti da Pioli.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Marí, Parisi, Pongračić, Ranieri, Viti

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson

Attaccanti: Džeko, Gudmundsson, Kouadio, Piccoli, Sabiri

