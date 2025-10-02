Fiorentina, i convocati per la sfida di Conference contro il Sigma Olomouc

|
FIRENZE – La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro il Sigma Olomouc, valida per la prima giornata della Conference League. Una gara importante per i viola, attesi al riscatto dopo un avvio di stagione complicato.
Ecco i convocati scelti da Pioli.
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli
Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Marí, Parisi, Pongračić, Ranieri, Viti
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson
Attaccanti: Džeko, Gudmundsson, Kouadio, Piccoli, Sabiri