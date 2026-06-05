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Fiorentina, è ufficiale: Vanoli non sarà l’allenatore per la prossima stagione

Il saluto del presidente Commisso: "Lui e lo staff hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi”

Sport
REDAZIONE
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Paolo Vanoli (foto Acf Fiorentina)
1 ' di lettura

FIRENZE – Non sarà Paolo Vanoli l’allenatore della Fiorentina del prossimo anno. La comunicazione ufficiale è arrivata nella serata di oggi (5 giugno). 

“La proprietà, la dirigenza e tutta la Fiorentina – si legge in un comunicato – ringraziano mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra. Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta. Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato”.

“È stata una strada complicata e piena di insidie – prosegue la nota – ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al club la permanenza in serie A. Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l’uomo e per il professionista rimarranno immutate”.

“Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff – ha sottolineato il presidente Giuseppe B. Commisso – Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro.”

“Al mister ed a tutto il suo staff – chiude la nota – la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata”.

© Riproduzione riservata

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