Fiorentina, ecco le avversarie di Conference: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz le più forti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina conosce le avversarie del girone di Conference League 2025-2026. Dopo aver superato con qualche brivido gli ucraini del Polissya nei playoff, i viola sono stati sorteggiati insieme a Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, Aek Atene, Sigma Olomouc e Losanna.

Il nuovo format, già adottato anche per l’Europa League, prevede un girone unico da 36 squadre. Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre tra il nono e il 24esimo posto dovranno passare dai playoff. Per ciascun club, un software ha estratto otto avversarie dalle quattro fasce, stabilendo anche la distribuzione tra gare casalinghe e trasferte.

Per la Fiorentina il calendario sarà così strutturato: in trasferta contro Rapid Vienna, Mainz e Losanna; in casa contro Dinamo Kiev, Aek Atene e Sigma Olomouc.

Il calendario della fase a gironi

1ª giornata: 2 ottobre 2025

2ª giornata: 23 ottobre 2025

3ª giornata: 6 novembre 2025

4ª giornata: 27 novembre 2025

5ª giornata: 11 dicembre 2025

6ª giornata: 18 dicembre 2025

La fase a eliminazione diretta

Playoff: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 alla Rb Arena di Lipsia

La Fiorentina, che lo scorso anno è uscita in semifinale con il Betis Siviglia dopo due finali consecutive perse, punta a confermarsi protagonista anche in questa edizione, con l’obiettivo minimo di arrivare nella top 24 e puntare a un posto diretto negli ottavi.