Il Lecce sbanca il Franchi: viola ko 1-0, Pioli sempre più in bilico

Primo tempo decisivo per i giallorossi, con Berisha protagonista; la Fiorentina prova a reagire ma resta senza idee e senza reti

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Lecce Fiorentina
Foto di: IG / Lecce
1 ' di lettura
FIRENZE – Al Franchi, il Lecce vince 1-0 contro la Fiorentina grazie a un gol di Berisha al 23’ del primo tempo. La squadra viola prova a reagire, ma resta molle e senza idee. Le occasioni sono rare, e la manovra non riesce mai a impensierire seriamente Falcone.

Il primo tempo è segnato dal vantaggio ospite: cross di Morente, Berisha appoggia in rete da distanza ravvicinata. La Fiorentina tenta di reagire con Dzeko, Kean e Ranieri, ma le conclusioni non trovano lo specchio. Anche le punizioni di Berisha e Nicolussi Caviglia non sortiscono effetti. L’unica vera occasione capita a Ranieri di testa, che manda alto da due passi.

Nel corso del secondo tempo Pioli inserisce Gudmundsson, Sohm e Mandragora al posto di Nicolussi Caviglia, Fagioli e Ndour, ma la mossa non cambia l’inerzia della partita. Kean ci prova più volte, ma manca sempre precisione e lucidità negli ultimi metri. Le proteste viola per un possibile rigore vengono respinte, e Ranieri viene ammonito per proteste.

Nel finale il Lecce gestisce senza rischi. La Fiorentina lascia il campo tra fischi e contestazioni dei tifosi, mentre la panchina di Pioli appare sempre più traballante. In casa viola non mancano solo i punti, ma anche prestazioni convincenti.

Il tabellino

Fiorentina – Lecce 0-1
FIORENTINA (3-5-2)

: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.
RETI: 23′ Berisha (L)
NOTE: Ammoniti: Nicolussi Caviglia (F), Fagioli (F), Veiga (L), Ranieri (F).

© Riproduzione riservata

