Primavera 1, la Fiorentina di Galloppa pronta al debutto

FIRENZE – La Fiorentina Primavera è pronta al debutto in Primavera 1.

Dopo il ritiro estivo, i giovani viola guidati da mister Galloppa affronteranno il Torino domenica 17 agosto alle 19 al Viola Park. La stagione 2025/26 sarà storica: oltre al campionato e alla Primavera Cup, l’Under 20 farà il suo esordio in Uefa Youth League.

I classe 2005 sono ormai fuori quota; toccherà ai 2006 e ai più giovani dimostrare il loro valore. Confermato lo staff tecnico completo, guidato da Galloppa, con Antonelli, Andorlini, Sandri, Benassi e Mazza al fianco dei ragazzi.

Obiettivo: far crescere i talenti e costruire il futuro viola.