Fiorentina-The New Saints, Palladino: “Difesa in emergenza”

Fiorentina-The New Saints giovedì 3 ottobre alle 21 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita valida per la prima giornata di Conference League diretta dall’arbitro austriaco Sebastian Gishamer.

Fiorentina finalista delle ultime due edizioni di Conference League

Raffaele Palladino: “Siamo in emergenza in difesa con tre squalificati, Quarta, Comuzzo e Ranieri. Pongracic non è ancora pronto, ha lavorato con il gruppo in questi giorni e non ci sarà. Abbiamo lavorato per mettere in campo la formazione migliore. Però sono sicuro che chiunque scenderà in campo, anche adattato in una posizione non sua, farà una grande prestazione. Convocati Kouadio e Baroncelli della Primavera, li ho portati in ritiro, li conosco, saranno in panchina. Dovrebbe giocare Moreno dal primo minuto”.

Poi Palladino: “Giochiamo su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League. Siamo pronti per una grande prestazione. Per quanto riguarda il turn over ho la fortuna di avere un grande gruppo, tutti sono pronti per scendere in campo. Cambierò molto perché voglio risposte positive da tutti. Tante risposte le ho già in allenamento. E’ un’occasione per chi andrà in campo per dare ulteriori conferme. Riguardo ai risultati, è vero che ci manca qualche punticino. Proprio per questo motivo vogliamo fare una grande prestazione. A Empoli siamo stati molto solidi, anche se siamo mancati nella fase offensiva. Per questo domani dobbiamo tornare a sorridere. Vincere aiuta a vincere. Ci sono tanti giocatori nuovi che si stanno adattando. La strada percorsa è quella giusta”

La lista dei convocati viola per la partita contro il The New Saints

1) ADLI Yacine

2) BARONCELLI Leonardo

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BOVE Edoardo

6) CATALDI Danilo

7) COLPANI Andrea

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DE GEA QUINTANA David (P)

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) IKONE Nanitamo Jonathan

13) KAYODE Michael Olabode

14) KEAN Bioty Moise

15) KOAUDIO N’da Konan Bienvenu Ange Eddy

16) KOUAME Kouakou Christian Michael

17) MANDRAGORA Rolando

18) MARTINELLI Tommaso (P)

19) MORENO Matías Agustín

20) PARISI Fabiano

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)