Il cammino della Fiorentina in Conference League parla ancora polacco

FIRENZE – Parla ancora polacco il cammino della Fiorentina in Conference League.

Sarà il Rakow l’ostacolo della Fiorentina nel cammino europeo dopo la sofferta vittoria ai supplementari contro lo Jagellonia Byalistok. L’urna di Nyon ha parlato chiaro, consegnando ai viola i campioni di Polonia per la sfida valida per i quarti di finale della competizione. Un sorteggio che, sulla carta, sorride agli uomini di Italiano, ma che nasconde le insidie tipiche di una squadra solida, organizzata e capace di recitare il ruolo di guastafeste sul palcoscenico internazionale.

La Fiorentina, che punta con decisione a tornare in finale dopo le amarezze delle passate stagioni, dovrà affrontare la trasferta polacca con la massima concentrazione. Il Rakow è una realtà in ascesa, che fa della compattezza difensiva e del ritmo le proprie armi migliori, ma la caratura tecnica dei viola resta superiore. Il doppio confronto stabilirà chi potrà continuare a sognare la coppa, con la gara di andata il 12 marzo al Franchi (ritorno in Polonia una settimana dopo) che si preannuncia già bollente al Franchi per spingere la squadra verso le semifinali.

Per la squadra di Italiano si tratta di evitare di commettere gli errori del duplice confronto degli ottavi di finale.

In caso di vittoria in semifinale la Fiorentina incontrerebbe la vincente fra Crystal Palace e i ciprioti dell’Aek Larnaca.