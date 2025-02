Kean, passata la paura dopo il trauma cranico: test negativi in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sospiro di sollievo in casa Fiorentina dopo gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’attaccante Moise Kean, vittima di uno scontro di gioco nella gara persa contro il Verona.

Dopo un colpo alla testa con ferita lacero contusa era rientrato in campo ma si era accasciato. Sostituito è stato condotto all’ospedale di Verona per accertamenti. Per lui un trauma cranico importante ma “tutti i test clinici e diagnostici effettuati sono risultati negativi”, come ha affermato il club.

Il giocatore ha già fatto rientro a Firenze dopo che sono state escluse conseguenze dal trauma.