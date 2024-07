La Savino del Bene blinda lo staff con l’assistente allenatore Antonio Orlandi

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley di serie A1 dopo l’annuncio del Si rinforza lo staff delladopo l’annuncio del nuovo coach Stéphane Antiga dello scorso 12 giugno.

La società scandiccese ha infatti ingaggiato Antonio Orlandi come assistente allenatore.

Il nuovo tecnico si è presentato così: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare la società che mi ha dato questa opportunità. Le motivazioni principali che mi hanno spinto ad accettare la proposta della Savino Del Bene Volley sono l’opportunità di lavorare in uno staff di alto livello, la possibilità di tornare nella serie A1 italiana dopo due anni trascorsi all’estero e la possibilità anche di competere per posizioni di alta classifica. C’è sicuramente da considerare anche la possibilità di fare esperienze in un ambiente diverso rispetto a quello dove sono stato negli ultimi anni, il che accresce ulteriormente il mio bagaglio come allenatore e come preparatore tattico“.

Tecnico nativo di Mantova, Orlandi è l’ultimo elemento che va ad aggiungersi allo staff tecnico per la stagione 2024-2025. Orlandi, laureato in scienze motorie e prossimo al conseguimento del master, ha iniziato a lavorare nel mondo della pallavolo nel 2007 e per sette anni ha maturato esperienze significative tra serie B1 e serie B2. La sua carriera è poi arrivata ad una svolta importante nel 2014, quando è approdato a Casalmaggiore, dove per sette anni ha lavorato a fianco di allenatori di alto livello come Barbolini, Mazzanti, Parisi e Caprara, maturando numerose esperienze nella massima serie italiana.

Parallelamente al lavoro in serie A1, Antonio ha sempre mostrato un forte impegno nell’ambito giovanile, dimostrando passione e dedizione nella formazione delle giovani promesse del volley. Non limitando la sua esperienza al contesto nazionale, Orlandi nelle ultime due stagioni ha maturato esperienze internazionali lavorando in Finlandia e in Romania. Dopo aver lavorato all’estero nelle ultime due stagioni, Antonio Orlandi è ora pronto a tornare in Italia e a sposare il progetto della Savino Del Bene.