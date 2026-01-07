La Savino del Bene si rituffa in Champions League: big match contro le turche del VakifBank Istanbul

SCANDICCI – Il 2026 della Savino Del Bene Volley entra subito nel vivo con una serata europea di assoluto prestigio. Archiviato l’esordio vincente nel nuovo anno solare, culminato nel netto successo per 3-0 contro la Omag-Mt San Giovanni nella diciottesima giornata di Serie A1, la formazione scandiccese è pronta a tornare protagonista sul palcoscenico continentale per il primo impegno di Champions League del 2026.

Al Pala BigMat di Firenze andrà in scena una sfida dal peso specifico elevatissimo, decisiva per gli equilibri della Pool A della CEV Champions League.

Di fronte alle biancoblù ci sarà il VakifBank Istanbul, attuale capolista del massimo campionato turco e una delle squadre più titolate della storia recente della competizione, con sei Champions League conquistate nel proprio palmarès.

Un confronto di altissimo livello tecnico e agonistico, che rappresenta il primo vero big match del nuovo anno davanti al pubblico di casa. Il fischio d’inizio è fissato per le 20 di domani (8 gennaio) per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di grande pallavolo internazionale.

Solamente una atleta della Savino Del Bene Volley ha vestito i colori del VakifBank Istanbul. Si tratta di Maja Ognjenovic, palleggiatrice classe ’84, ha giocato nel VakifBank dal 2019 al 2021, vincendo campionato e Coppa di Turchia Non ci sono invece giocatrici del VakifBank con un passato tra le fila della Savino Del Bene Volley.

Quello di giovedì sera sarà il quarto confronto tra le due formazioni. I primi due precedenti risalgono alla stagione 2019-2020, quando Savino Del Bene Volley e VakifBank Istanbul si affrontarono nel girone B della Cev Champions League: la prima sfida fu vinta al tie-break dalla formazione scandiccese, che si impose tra le mura del VakifBank Spor Sarayi, mentre la sfida di ritorno vide le turche vincere 3-0 al PalaMenSana di Siena.

L’ultima sfida tra le due formazioni risale invece all’ultima Cev Champions League, in particolare alla semifinale disputata ad Istanbul lo scorso 3 maggio, quando le ragazze di coach Gaspari si imposero sulle turche per 3-0, conquistando l’approdo alla finale della massima manifestazione continentale.

Più in generale, nel corso della sua storia europea, la Savino Del Bene Volley ha affrontato formazioni turche in quindici occasioni: il bilancio dei precedenti è favorevole alla squadra scandiccese, che ha conquistato 9 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

“Sappiamo che questo mese di gennaio è molto importante per noi – commenta Maja Ognjenovic – dopo il successo ottenuto contro San Giovanni in Marignano, giochiamo contro una squadra molto forte: il VakifBank, che a mio avviso è una delle migliori formazioni al mondo. Ci attendono poi le Final Four di Coppa Italia che sono molto importanti per noi, non ci saranno partite scontate, dovremmo tenere alto il nostro ritmo”.

Il VakifBank Istanbul è una delle migliori formazioni di Turchia e d’Europa, avendo vinto sei volte la Champions League e tredici volte il campionato nazionale, l’ultimo conquistato al termine della stagione 2024-2025.

La squadra turca, guidata dal 2008 dal tecnico italiano Giovanni Guidetti, è attualmente al comando della Sultanlar Ligi, massimo campionato turco di pallavolo femminile. Capolista con 41 punti, la squadra di Istanbul ha vinto tutte e quattordici le sfide disputate fino ad oggi in campionato, facendo registrare un bilancio di 42 set vinti e appena 5 persi. Nell’ultima sfida di campionato, disputata il 3 gennaio, la formazione di coach Guidetti si è imposta per 3-1 contro lo Zeren Spor.

In Champions League la formazione turca è attualmente appiata con la Savino Del Bene Volley in testa alla classifica della Pool A: entrambe le squadre hanno 6 punti, frutto delle due vittorie ottenute con Alba Blaj e Volero Le Cannet.

Per il match di giovedì il VakifBank dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Özbay e Bošković, le due schiacciatrici Markova e Cazaute, con al centro la coppia Ogbogu-Güneş, mentre il libero sarà Aykaç.