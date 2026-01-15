La Savino Del Bene Volley Scandicci torna alla vittoria con Le Cannet

Savino Del Bene Volley – Volero Le Cannet 3-0 (25-18, 25-13, 25-23)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L2) n.e., Ruddins 24, Franklin 4, Ribechi (L1), Bosetti 7, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel 13. All.: Gaspari.

VOLERO LE CANNET: Štimac n.e., Rachkovska 10, De Almeida Rios 2, Hasdemir 1, Staniulyte 5, Popova 12, Dautova 5, Milojevic, Giardino (L1), Devrim, Svetnik 8, Laurin. All.: Fenoglio.

ARBITRI: Tudor Pop (ROU) – David Fernandez Fuentes (ESP)

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley supera con autorità il Volero Le Cannet, imponendosi 3-0 nella quarta gara della Pool A di Cev Champions League. Per la squadra di coach Gaspari si tratta della 26esima vittoria stagionale su 29 partite disputate e del terzo successo nel girone europeo, risultato che consente alle toscane di confermarsi al secondo posto del raggruppamento.

Un successo tutt’altro che scontato, maturato al termine di una giornata iniziata con diverse incertezze: Franklin si è svegliata con 38 di febbre, Ruddins arrivava dal problema alla caviglia destra accusato nell’ultima gara di campionato a Busto Arsizio e, all’ultimo, si è aggiunto anche un piccolo fastidio per Traballi. Nonostante ciò, Gaspari ha gestito al meglio le energie a disposizione, ricorrendo anche a un attento turnover, trovando risposte importanti da tutto il gruppo.

Dopo un primo set controllato e chiuso 25-18, la Savino Del Bene Volley ha alzato ulteriormente il livello nel secondo parziale, dominato 25-13. Più combattuta la terza frazione, con Le Cannet capace di rientrare nel finale, ma le ragazze di Gaspari hanno mantenuto lucidità e chiuso 25-23, sigillando la vittoria in tre set

A livello individuale spiccano i 24 punti di Lindsey Ruddins, eletta Mvp della gara, con 18 realizzati nei primi due set, e i 13 punti di Weitzel, arricchiti da quattro ace. Nel complesso, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto al servizio, con nove ace contro uno, e a muro, chiudendo con sette muri vincenti. Ottimi anche i numeri in attacco (44%) e in ricezione, con una positività del 59%.

Archiviato l’impegno europeo, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo sabato (17 gennaio) alle 20 tra le mura amiche del Pala BigMat di Firenze per la grande sfida contro la Igor Gorgonzola Novara, valida per il 20esimo turno di serie A1.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Vista la mattinata, è un risultato molto importante, perché nella giornata di oggi si sono sommate diverse problematiche e fino all’ultimo non sapevo quante giocatrici avrei avuto a disposizione. Franklin questa mattina aveva 38 di febbre, c’era la gestione della spalla di Skinner, la stessa situazione per Antropova e Ognjenovic, e si è aggiunto anche un piccolo problema per Traballi. Eravamo quindi abbastanza contate. La squadra però ha risposto alla grande. Non mi piace parlare dei singoli, ma un applauso va a Lindsey (Ruddins, ndr): al di là della prestazione, dopo l’infortunio subito a Busto Arsizio ha dato un contributo enorme. Sapeva quanto fosse importante per noi la gestione di tutte le atlete, sia per lei, per avere il giusto ritmo gara, sia per Kate (Antropova, ndr). Per questo merita un grandissimo applauso, sia per la disponibilità dimostrata sia per l’ottima prestazione offerta. Era fondamentale vincere per l’obiettivo che abbiamo, ovvero presentarci a Istanbul nelle migliori condizioni possibili. Inoltre era importante poter fare un po’ di turnazione, perché ci aspetta un ciclo di partite sabato-martedì-sabato piuttosto impegnativo.”