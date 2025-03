Napoli-Fiorentina, Palladino senza Zaniolo. Conte: “Viola squadra forte”

Getting your Trinity Audio player ready...

Napoli-Fiorentina allo stadio Deiego Armando Maradona di Napoli domenica 9 marzo alle ore 15.

Partita valida per la 28esima giornata di serie A diretta da Andrea Colombo della sezione di Como. Assistenti saranno Cecconi e Dei Giudici, con Marchetti quarto uomo. Al VAR ci sarà Meraviglia, AVAR affidato a Chiffi.

Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dal ko di Atene con il Panathinaikos in Conference League, partita di ritorno al Franchi di Firenze giovedì 13 marzo.

Per la Fiorentina in campionato 45 punti in classifica

Viola a Napoli senza Zaniolo, squalificato.

Napoli di Antonio Conte ai vertici della classifica con 57 punti, reduce dal pari con l’Inter.

Conte: “Che Fiorentina mi aspetto? La Fiorentina è forte, ha fatto un ottimo mercato a gennaio. Squadra forte che ha battuto l’Inter per 3-0 in casa. Ci darà del filo da torcere, dobbiamo essere preparati e pronti. Non ci saranno passeggiate di salute. Dobbiamo dare il massimo e andare oltre l’ostacolo”.

La lista dei convocati viola per la partita con il Napoli

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CAPRINI Maat Daniel

4) CATALDI Danilo

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Niccolò

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Bioty Moise

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) TERRACCIANO Pietro (P)