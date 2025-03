Serata nera ad Atene per la Fiorentina: l’andata degli ottavi di Conference al Panathinaikos

Getting your Trinity Audio player ready...

Panathinaikos – Fiorentina 3-2PANATHINAIKOS

: Dragowski; Arao, Ingason, Maksimovic (76’Cerin); Kotsiras (34′ Vagiannidis), Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Djuricic (92′ Mancini); Swiderski (76′ Ioannidis). A disposizione: Lodygin, Lilo, Max, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas. All.: Rui Vitoria

FIORENTINA: Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Richardson (59′ Cataldi), Fagioli (76′ Parisi), Mandragora, Gosens; Beltran (76′ Gudmundsson), Kean. A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Zaniolo, Baroncelli, Caprini, Harder. All.: Palladino

ARBITRO: Lambrechts (Belgio)

RETI: 5′ Swiderski, 19′ Maksimovic, 20′ Beltran, 23′ Fagioli, 55′ Tetè

NOTE: Ammoniti Tetè, Moreno

ATENE – Un’altra serata no per la Fiorentina, che in Conference League perde contro il Panathinaikos e ora deve rimediare con il ritorno al Franchi.

Inizio da dimenticare per i viola che dopo venti minuti sono sotto di due gol per le reti di Swiderski e Maksimovic, su azioni entrambe innescate da Djuricic. La mazzata, provocata anche da un incerto Terracciano, tramortisce ma no abbatte i viola che in tre minuti ristabiliscono il pari con Beltran e Fagioli. A fine di tempo annullata una rete di Moreno per fuorigioco dopo un palo di Comuzzo.

Nella ripresa praticamente la Fiorentina scompare dalle parti dell’ex Dragowski e ai greci basta la rete di Tete per aggiudicarsi il primo round.

Per passare il turno bisognerà vincere con due gol di scarto, non valendo più la regola delle reti che valgono doppio in caso di parità in trasferta. E nel mezzo c’è la trasferta con il Napoli.

“Non possiamo prendere sempre uno schiaffo prima di reagire. Abbiamo sbagliato approccio poi abbiamo avuto una grande reazione – ha deetto il tecnico viola Raffaele Palladino a fine partita – Però nella ripresa abbiamo sbagliato di nuovo l’approccio, ci siamo innervositi anche per le tante perdite di tempo e non siamo più stati capaci di proporci”. “Ci accade spesso – ha detto Beltran – di entrare in campo addormentati dopo l’intervallo e su questo bisogna lavorare. Però abbiamo tutti voglia di conquistare i quarti di finale”. Chiude capitan Ranieri: “Siamo tutti delusi ma sappiamo che già domenica prossima a Napoli cambieremo approccio. E non vediamo l’ora di affrontare fra una settimana il Panathinaikos per la sfida di ritorno”.