Pallavolo A1 femminile, alla Savino Del Bene il big match con Chieri

Settimo successo di fila per la formazione di coach Gaspari che ora mette nel mirino le campionesse d'Italia si Conegliano

Pallavolo A1 femminile, alla Savino Del Bene il big match con Chieri (Foto Maurizio Anatrini)
Savino Del Bene Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: 3-0 (26-24,25-22,25-17)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor n.e., Antropova 20, Weitzel 11. All.: Gaspari.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovic n.e., Degradi, Kunzler 9, Spirito (L1), Ferrarini n.e., Bonafede n.e., Alberti, Van Aalen 4, Nervini 5, Bah 1, Nemeth 22, Cekulaev 4, Dambrink 1, Gray 5. All.: Negro
ARBITRI: Brancati – Carcione

FIRENZE – Nel big match della nona giornata di serie A1 è la Savino Del Bene Volley ad avere la meglio per 3-0 sulla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Settima vittoria consecutiva per le scandiccesi, la quarta per 3-0. La squadra di Gaspari ha conquistato 9 delle prime 10 sfide di campionato.

Dopo un primo set condotto dalle ospiti ma rimontato e sigillato in conclusione sui turni al servizio di Ribechi e Antropova (26-24), la Savino Del Bene Volley è riuscita nel secondo parziale a imporre maggiormente il proprio ritmo, approfittando delle imprecisioni avversarie (25-22). La terza frazione è invece stata a completo appannaggio delle biancoblù, capaci di dilagare sin dalle prime battute e di concludere per 25-17 con Skinner.

A livello numerico, la top scorer delle toscane è stata Ekaterina Antropova (20), supportata dall’MVP Skinner (15 punti con il 60% in attacco) e dalla sempre prolifica Weitzel (11). Per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, ottima prova offensiva di Nemeth (22), seguita da Kunzler (9), Nervini e Gray (5).

La Savino Del Bene Volley ha murato più efficacemente in questa serata (6-4) e realizzato un maggior numero di punti al servizio (5-4). Per quanto poi riguarda le statistiche, la squadra di coach Gaspari ha ricevuto leggermente meglio (51%-50%) e attaccato con un’efficacia superiore (52%-44%).

Ognjenovic e compagne incasellano dunque il settimo successo consecutivo in regular season e si preparano ad affrontare il prossimo impegno di serie A1, programmato per domenica (16 novembre) alle 16 contro le campionesse d’Italia della Prosecco Doc A. Carraro Conegliano.

Il viceallenatore Kantor post-partita così commenta: “Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra di Chieri perché secondo me ha giocato in modo molto ordinato, quello che secondo me hanno rischiato tanto è la battuta: loro hanno fatto tanti errori e noi con questi errori siamo rimasti in gioco. Quello che ho visto della nostra squadra invece è che, non solo in questa partita, ma in ogni set riesce a esprimersi. Abbiamo iniziato la partita un po’ così così, poi abbiamo giocato alla grande. Voglio complimentarmi con la nostra squadra, perché secondo me quello che abbiamo fatto oggi, vincendo 3-0 contro Chieri, non è banale.”

 

