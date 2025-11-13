Pallavolo A1 femminile, alla Savino Del Bene il big match con Chieri

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: 3-0 (26-24,25-22,25-17)SAVINO DEL BENE VOLLEY

: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor n.e., Antropova 20, Weitzel 11. All.: Gaspari.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Antunovic n.e., Degradi, Kunzler 9, Spirito (L1), Ferrarini n.e., Bonafede n.e., Alberti, Van Aalen 4, Nervini 5, Bah 1, Nemeth 22, Cekulaev 4, Dambrink 1, Gray 5. All.: Negro

ARBITRI: Brancati – Carcione

FIRENZE – Nel big match della nona giornata di serie A1 è la Savino Del Bene Volley ad avere la meglio per 3-0 sulla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Settima vittoria consecutiva per le scandiccesi, la quarta per 3-0. La squadra di Gaspari ha conquistato 9 delle prime 10 sfide di campionato.

Dopo un primo set condotto dalle ospiti ma rimontato e sigillato in conclusione sui turni al servizio di Ribechi e Antropova (26-24), la Savino Del Bene Volley è riuscita nel secondo parziale a imporre maggiormente il proprio ritmo, approfittando delle imprecisioni avversarie (25-22). La terza frazione è invece stata a completo appannaggio delle biancoblù, capaci di dilagare sin dalle prime battute e di concludere per 25-17 con Skinner.

A livello numerico, la top scorer delle toscane è stata Ekaterina Antropova (20), supportata dall’MVP Skinner (15 punti con il 60% in attacco) e dalla sempre prolifica Weitzel (11). Per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, ottima prova offensiva di Nemeth (22), seguita da Kunzler (9), Nervini e Gray (5).

La Savino Del Bene Volley ha murato più efficacemente in questa serata (6-4) e realizzato un maggior numero di punti al servizio (5-4). Per quanto poi riguarda le statistiche, la squadra di coach Gaspari ha ricevuto leggermente meglio (51%-50%) e attaccato con un’efficacia superiore (52%-44%).

Ognjenovic e compagne incasellano dunque il settimo successo consecutivo in regular season e si preparano ad affrontare il prossimo impegno di serie A1, programmato per domenica (16 novembre) alle 16 contro le campionesse d’Italia della Prosecco Doc A. Carraro Conegliano.

Il viceallenatore Kantor post-partita così commenta: “Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra di Chieri perché secondo me ha giocato in modo molto ordinato, quello che secondo me hanno rischiato tanto è la battuta: loro hanno fatto tanti errori e noi con questi errori siamo rimasti in gioco. Quello che ho visto della nostra squadra invece è che, non solo in questa partita, ma in ogni set riesce a esprimersi. Abbiamo iniziato la partita un po’ così così, poi abbiamo giocato alla grande. Voglio complimentarmi con la nostra squadra, perché secondo me quello che abbiamo fatto oggi, vincendo 3-0 contro Chieri, non è banale.”