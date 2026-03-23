La Savino Del Bene Scandicci scappa ma viene raggiunta, poi il sorpasso di Milano al tie break

Numia Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-2 (24-26, 13-25, 25-15, 25-16, 15-6)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner n.e., Gelin n.e., Bosio 2, Modesti (L2) n.e., Pietrini 13, Sartori, Danesi 10, Kurtagic 10, Cagnin, Lanier 3, Egonu 29, Akimova 3, Piva 20, Fersino (L1). All: Lavarini.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Bechis 1, Skinner 8, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 1, Ribechi (L2), Bosetti 14, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 5, Antropova 26, Weitzel 6. All.: Gaspari.

ARBITRI: Brancati – Goitre – Selmi

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break in Gara-2 della semifinale scudetto. Dopo aver conquistato con autorità i primi due set, la formazione di coach Marco Gaspari ha subito la rimonta delle padrone di casa della Numia Vero Volley Milano, che si sono imposte per 3-2 (24-26, 13-25, 25-15, 25-16, 15-6). Con questo risultato Milano si porta sul 2-0 nella serie.

L’avvio di gara è stato positivo per la Savino Del Bene Volley, capace di prendere il controllo del gioco e di chiudere ai vantaggi 26-24, trascinata dai colpi di Antropova e Bosetti. Le toscane hanno poi dominato anche la seconda frazione, scappando subito sull’1-9 e gestendo il largo vantaggio fino al 25-13.

Dal terzo set è arrivata però la reazione di Milano, che ha trovato maggiore continuità in attacco e a muro accorciando le distanze con il 25-15. Le padrone di casa hanno poi mantenuto l’inerzia anche nel quarto set, allungando nella fase centrale e portando la gara al tie-break grazie al 25-16.

Nel set decisivo Milano è partita con grande aggressività, trovando subito il break e chiudendo la sfida 15-6, completando così la rimonta.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha avuto in Ekaterina Antropova la miglior realizzatrice con 26 punti, seguita da Caterina Bosetti con 14 e Avery Skinner con 8. Per Milano spiccano i 29 punti di Paola Egonu, i 20 di Piva e i 13 di Pietrini. A livello di squadra Milano ha fatto registrare un 50% in attacco contro il 36% delle toscane; equilibrio invece a muro (10-10), mentre la Savino Del Bene Volley ha chiuso con più ace (6 contro 2).

La serie si sposterà ora in Toscana: Gara-3 si giocherà domani (25 marzo) alle 20,30 al Pala BigMat di Firenze, con la Savino Del Bene Volley che, sotto 2-0 nella serie, sarà chiamata a vincere per tenere aperta la semifinale.

Coach Gaspari post-partita: “C’è rammarico perché la squadra ha approcciato alla grande la partita. Va detto che nei primi due set abbiamo approfittato al massimo di quello che ci ha concesso Milano: tanti errori e tante sbavature che per noi sono stati molto importanti per prendere fiducia e aumentare la qualità in battuta. Abbiamo fatto un primo set molto qualitativo in attacco e un secondo set molto buono soprattutto in battuta e a muro. Dal terzo set loro sono cresciute, sbagliando poco e in alcuni frangenti purtroppo surclassandoci fisicamente. Sapevamo che la forza di Milano è anche quella fisica, ma hanno mostrato anche tecnica, giocando spesso sul nostro muro e cambiando i colpi con qualità: per questo, a mio avviso, bisogna dare merito a loro. Noi però non dobbiamo abbatterci, perché questa è una squadra che in tutte le situazioni difficili ha sempre continuato a lottare e ha dimostrato un grandissimo attaccamento. Vogliamo continuare su questa strada. Non è una questione di stanchezza o di problemi fisici, ma di mentalità: dobbiamo dimostrare a noi stessi quello che abbiamo fatto durante l’anno. Sappiamo bene qual è la situazione attuale, è inutile girarci intorno: per battere Milano dobbiamo rischiare qualcosa in più, soprattutto nella fase di battuta, cercando di portarli a qualche errore in più e diminuire la loro sicurezza nei colpi. Nei primi due set le ragazze sono state molto brave a farle innervosire e a costringerle a rischiare qualcosa in più. Nel terzo, quarto e quinto set invece abbiamo fatto più fatica. Quindi brave loro, molto brave. Noi adesso proveremo mercoledì a lottare fino alla fine”.