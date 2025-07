Pallavolo A1 femminile, Savino parte in trasferta con Monviso. Il Bisonte inizia di lunedì con Chieri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Pubblicato il calendario della serie A1 femminile di pallavolo.

La Savino Del Bene Volley inizierà il proprio cammino nella nuova stagione sul campo della Wash4Green Monviso Volley, nella gara valida per la prima giornata di campionato. Il primo turno del girone di ritorno, originariamente previsto per il 14 dicembre, vedrà la squadra di coach Marco Gaspari anticipare l’appuntamento a mercoledì 19 novembre, in quanto a dicembre la Savino Del Bene Volley sarà impegnata nel mondiale per cub.

La prima sfida di serie A1 davanti al pubblico del Pala BigMat è invece in programma per domenica 12 ottobre, quando le ragazze del patron Paolo Nocentini affronteranno la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Alla quarta giornata, sabato 19 ottobre, si disputerà il derby con Il Bisonte Firenze: la gara d’andata vedrà la Savino Del Bene Volley come squadra di casa. Il match di ritorno si giocherà invece giovedì 26 dicembre, con Il Bisonte che in quell’occasione sarà la formazione padrona di casa.

Durante la stagione sono previsti sei turni infrasettimanali. La Savino Del Bene Volley sarà impegnata mercoledì 15 ottobre in casa della Cuneo Granda Volley, mentre mercoledì 29 ottobre giocherà al Pala BigMat di Firenze contro Eurotek Laica Uyba. Sempre di mercoledì, il 12 novembre, la squadra di Gaspari affronterà ancora tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre nel mese di dicembre, martedì 23, la squadra di Scandicci ospiterà in casa Cuneo Granda Volley. Nel nuovo anno, martedì 20 gennaio, la Savino Del Bene affronterà Bergamo in trasferta, mentre mercoledì 11 febbraio sarà in casa della Megabox Ondulati Del Savio.

Tra i big match più attesi della stagione ci saranno le sfide contro Igor Gorgonzola Novara, con la gara d’andata in programma il 2 novembre e il ritorno fissato per il 17 gennaio a Firenze. La Savino Del Bene affronterà poi le campionesse d’Italia in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano il 16 novembre, per quanto riguarda la gara d’andata, mentre l’8 febbraio al Pala BigMat si disputerà la sfida di ritorno. Il confronto con il Vero Volley Milano infine vedrà l’andata mercoledì 22 ottobre e il ritorno il 21 febbraio, a chiusura della regular season.

Dal canto suo Il Bisonte Firenze esordirà ospitando Chieri in un inedito Monday Night, mentre a Santo Stefano, come detto – per la quarta stagione consecutiva, si giocherà il derby con la Savino Del Bene Scandicci.

La dodicesima stagione consecutiva in A1 per Il Bisonte comincerà quindi dal Pala BigMat già Palazzo Wanny: la prima giornata si giocherà per la prima volta di lunedì, nella serata del 6 ottobre, e come detto vedrà le bisontine ospitare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, mentre nella seconda, in programma domenica 12 ottobre, la squadra di coach Chiavegatti giocherà in trasferta contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Nei turni infrasettimanali mercoledì 15 ottobre Il Bisonte giocherà in casa contro la Cbf Balducci Hr Macerata per la terza giornata, mercoledì 29 ottobre in trasferta contro la Cuneo Granda Volley per la sesta, mercoledì 12 novembre in trasferta contro la Numia Vero Volley Milano per la nona, martedì 23 dicembre in trasferta contro Macerata per la sedicesima, martedì 20 gennaio 2026 in trasferta contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano per la ventunesima e mercoledì 11 febbraio 2026 in casa contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano per la ventiquattresima.

I due derby contro la Savino Del Bene Scandicci si giocheranno al Pala BigMat domenica 19 ottobre per la quarta giornata (formalmente in trasferta) e venerdì 26 dicembre nel tradizionale appuntamento di Santo Stefano (a tutti gli effetti in casa) per la diciassettesima, mentre l’unica sosta stagionale sarà dedicata alla disputa della Final Four di Coppa Italia il 24 e 25 gennaio 2026, con la regular season che si chiuderà sabato 21 febbraio 2026 con la ventiseiesima giornata, con Il Bisonte che ospiterà la Igor Gorgonzola Novara.

Anche quest’anno accederanno ai play off le prime otto classificate al termine della regular season: i quarti si giocheranno al meglio delle tre gare, mentre le semifinali e la finale al meglio delle cinque. La tredicesima e la quattordicesima retrocederanno in A2, mentre la Coppa Italia Frecciarossa coinvolgerà le prime otto classificate al termine del girone di andata: i quarti di finale si giocheranno in gara secca in casa della miglior classificata il 30 dicembre, mentre la Final Four si disputerà nel weekend del 24 e 25 gennaio.