Pari con Catania per la Rari Nantes: la salvezza passa dall’ultimo turno

Nuoto Catania – Rari Nantes Florentia 12-12 (4-4 2-3 1-3 5-2)

NUOTO CATANIA: M. Rossi, M. Biocanin, R. Torrisi 2, L. Vukicevic 1, F. Gulisano 1, F. Emmi, G. Torrisi 1, L. Orlando 1, S. Catania 1, E. Russo 2, M. Ferlito 1, R. Riolo 1, A. Akmalov, F. Trimarchi 1. All. Dato

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri 2, M. Stocco, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 1, N. Hofmeijer, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini, N. Benvenuti 3, G. Bini 2, D. Borghigiani, G. Gioia, U. Trpovski. All. Minetti

ARBITRI: Paoletti e Brasiliano

NOTE: Usciti per limite di falli Riolo (C), Vukicevic (C) e Stocco (F) nel quarto tempo. Superiorità

CATANIA – Nello spettacolare penultimo turno della regular season maschile di serie A1, una sfortunata Florentia pareggia a Catania e rimanda a il discorso salvezza all’ultimo appuntamento casalingo del prossimo 19 aprile contro Il Trieste. Un pareggio beffa per la squadra di Minetti raggiunta nel finale dai padroni di casa, dopo un match condotto fino a un parziale più tre a soli quattro minuti dalla sirena.

Rammarico e scongiuri a parte, per la squadra di Minetti un punto importante e decisivo per la classifica finale che pone il team gigliato in una posizione di vantaggio in caso di vittoria, e quindi di salvezza diretta, rispetto ad Iren e Telimar anche con un finale a pari punti sia con i liguri che con entrambe, essendo in testa alla classifica avulsa negli scontri diretti.