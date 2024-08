Parma-Fiorentina, Palladino: “Emozioni intense per debutto”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Parma-Fiorentina, parte dal ‘Tardini’ il campionato della nuova Fiorentina del neo tecnico Raffaele Palladino, dopo l’addio di Vincenzo Italiano. Parte dalla trasferta con il Parma di Fabio Pecchia, squadra neopromossa in serie A

Parma-Fiorentina di scena sabato 17 agosto alle ore 18.30. Dirige Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti Baccini e Dei Giudici. Rutella quarto ufficiale, mentre in sala video ci saranno Mariani (VAR) e Mazzoleni (AVAR).

Nico Gonzalez non è convocato. E non è convocato anche l’ultimo arrivato Albert Gudmundsson, in viola a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione dal Genoa CFC.

Ranieri squalificato.

Al Parma è arrivato in prestito dalla Lazio Matteo Cancellieri, 22 anni, la scorsa stagione gran protagonista a Empoli.

Debutto in campionato in trasferta col Parma per la Fiorentina. Quindi il 22 agosto al Franchi per il playoff di Conference League con Puskas Akademia nel doppio confronto con match di ritorno il 29 agosto in trasferta a Felcsut – Pancho Arena.

Palladino: “È un mix di emozioni intense che ci hanno portato da questi 40 giorni di ritiro fino ad oggi. Si fa sul serio, ci siamo preparati molto bene. Siamo arrivati bene all’inizio del campionato e delle coppe. È stato un bel periodo, lavorare insieme ai ragazzi, conoscere una società nuova”.

Sul Parma: “Sappiamo che le insidie sono dietro l’angolo, è la nostra prima partita insieme, il Parma si conosce bene, ha confermato l’allenatore e tanti giocatori, è una squadra che bada al sodo. È un campo ostico ma vogliamo fare bene”.

Sull’apporto dei tifosi, al ‘Tardini’ numerosi: “Credo debbano essere la nostra famiglia, ci danno l’energia positiva e la spinta per andare in campo, ci sostengono nei momenti di difficoltà che capiteranno. Il tifo viola dà una carica incredibile. Non vedo l’ora di giocare in casa”.

Pecchia: “Troviamo di fronte una squadra che ha trovato allenatore, stile diverso rispetto a Italiano, però struttura e squadra d’Europa: per cui, il confronto è bello e stimolante, è cambiato qualche giocatore ma la struttura è importante. Fiorentina attendista? Io credo che la squadra voglia giocare, determinare, sviluppare e avere il pallino del gioco. Questo è fuori di dubbio”.

Poi il tecnico: “Affronteremo questa nuova stagione con una rosa di giovanissimi ed è un dato certo e incontestabile. C’è tanta curiosità da parte di tutti e voglia di confrontarci con il campionato di Serie A, un livello più alto dello scorso anno, e il fatto che nessuno o pochi abbiano giocato in Serie A non è una cosa da ribadire ogni volta perché non possiamo farci nulla. Dobbiamo esaltare, soprattutto io, le caratteristiche di un gruppo giovane, che ha bisogno di entusiasmo, che ha voglia di divertirsi e di leggerezza, valori che ci hanno portato avanti anche la scorsa stagione”.