Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Addio commosso di Italiano: “Ci lasciamo con un abbraccio”.

Addio commosso di Italiano alla Fiorentina, il tecnico saluta dopo tre anni sulla panchina viola. Saluta con la vittoria 2-3 a Bergamo con l’Atalanta trionfatrice di Europa League.

Vincenzo Italiano: “La decisione l’abbiamo presa col presidente, la moglie e i componenti della dirigenza. E’ giusto che arrivi un punto in cui bisogna fermarsi e lasciare spazio a nuove idee, nuovi pensieri, a un nuovo modo di ragionare. Chi arriverà avrà la possibilità di continuare il percorso: credo di aver dato e lasciato qualcosa”.

“Vado via migliorato, diverso. Sono stati tre anni positivi. Spero di aver lasciato qualcosa a questo gruppo, alla società, all’ambiente. L’unico dispiacere è non aver aggiunto una coppa, ma come mi ha detto Gasperini, che mi ha parlato dei bocconi amari che ha mandato giù anche lui prima di vincere l’Europa League, i percorsi rimangono. Andò in giro diverso grazie a quello che mi ha lasciato il popolo viola”.

Poi Vincenzo Italiano: “Se potessi tornare indietro, rigiocherei la finale di Conference League con l’Olympiacos: tutti ci credevamo, abbiamo tutti creduto poter raggiungere la chiusura del cerchio ma non ci siamo riusciti. Il momento più triste è stato la perdita del nostro direttore Barone. L’amore nei suoi confronti ci ha spinto a un finale ricco di emozioni. Una tragedia che avrei voluto non vivere per la moglie e i figli”.

“Credo che il rapporto creato con tutti durerà per sempre: con ragazzi, società, magazzinieri, cucina. Come ho detto alla dirigenza, sa via finalmente un allenatore che quando ti incontrerà ti potrà salutare. Ci lasciamo con un abbraccio, felici per quanto fatto, dispiaciuti per il trofeo non vinto in Conference”.

Ci sono stati momenti fantastici, momenti con alcune critiche. Ogni volta che abbiamo chiarito con Curva Fiesole abbiamo avuto nuova energia. Avevamo obiettivo di chiudere più su in campionato, il cammino europeo qualcosa ti toglie. Ma le soddisfazioni sono tante”.

“Questi tre anni per me rimarranno indimenticabili. Porterò sempre dentro il colore viola. C’è il dolore per tre finali perse, ma tante soddisfazioni, come aver visto crescere tanti ragazzi, ce le porteremo sempre dietro”.

Sul futuro Vincenzo Italiano: “Spero di togliermi ancora qualche bella soddisfazione, di crescere ancora, incontrare gente favolosa come ho incontrato a Firenze. Cercherò di fare la scelta giusta.