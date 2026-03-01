Playoff Challenge, il Bisonte Firenze ko in gara 1 con Macerata al PalaBigMat

Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (19-25, 12-25, 30-32)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 3, Colzi ne, Villani 7, Knollema ne, Malešević 3, Bukilić 6, Tanase 10, Kaçmaz 5, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Batte, Sismondi 8, Kokkonen, Kockarević 10, Bonelli 3, Mazzon ne, Piomboni 17, Ornoch, Crawford ne, Clothier 7, Decortes 11. All. Lionetti.

ARBITRI: Papadopol – Giglio.

NOTE: durata set: 24’, 21’, 30’; muri punto: Il Bisonte 3, Macerata 8; ace: Il Bisonte 5, Macerata 3; spettatori: 174.

FIRENZE – Comincia con un ko il playoff Challenge de Il Bisonte Firenze, che al Pala Bigmat cede 0-3 alla Cbf Balducci HR Macerata. La squadra marchigiana ha approcciato decisamente meglio il match rispetto alle bisontine, mantenendo un ottimo livello di gioco per tutti e tre i set e capitalizzando in maniera perfetta il grandissimo lavoro in difesa, con il premio Mvp andato alla centrale Ludovica Sismondi, autrice di 8 punti di cui 3 a muro. Troppi invece gli errori (26 totali) per Il Bisonte, che solo nel terzo set ha mostrato il suo solito volto, non riuscendo però ad allungare la partita nonostante i quattro set point a favore.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Villani in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Lionetti, senza l’infortunata Caforio, risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Piomboni e Kockarević in posto quattro, Clothier e Sismondi al centro e Bresciani libero.

Il Bisonte parte forte con Malesevic e Bukilic (4-1), Macerata recupera subito grazie a un paio di errori in attacco delle bisontine (5-5), poi, dopo una fase punto a punto, sono le ospiti a provare la fuga con Decortes e il muro di Piomboni (10-14), ma Firenze riparte e torna sul 15-17 grazie all’errore in attacco di Decortes, con Lionetti che ferma il gioco: Bukilic accorcia ancora (17-18), Kockarevic ricrea il + 4 con due lungolinea vincenti (17-21) e Chiavegatti spende il time out, poi ne chiama un altro sull’ace di Kockarevic del 19-23, ma la squadra continua a essere troppo fallosa (10 errori nel set) e un pallonetto out di Tanase vale il 19-25.

Macerata tiene l’inerzia a inizio secondo set (2-6 con Kockarevic e Sismondi), Chiavegatti chiama subito il time out e poi inserisce Agrifoglio per Morello, ma l’emorragia continua e sul 6-12 tocca a Zuccarelli per Bukilic, mentre sul 6-13 di Piomboni Chiavegatti spende il secondo time out: la CBF continua a difendere e a spingere, le bisontine al contrario non riescono a pungere in attacco, e il risultato è un parziale tutto ospite che si chiude con il pallonetto del 12-25 di Decortes.

Nel terzo rimangono in campo Agrifoglio e Zuccarelli, con Kacmaz al posto di Malesevic, ma ancora una volta, dopo un inizio equilibrato, è Macerata a volare via in un amen dal 5-5 al 5-9, con Chiavegatti che prova a parlarci su: la chiacchierata fa bene (9-10 con errore di Kockarevic), adesso finalmente c’è partita e Kacmaz impatta col muro del 13-13, poi Lionetti chiama il time out e la sua squadra riparte (13-16 con l’attacco out di Tanase), e sul 14-18 di Piomboni Chiavegatti è costretto a fermare il gioco. Ancora una volta arriva la reazione (17-18 con l’ace di Kacmaz), poi Tanase trova il punto del 20-20 e Acciarri sorpassa con l’ace del 22-21, con Lionetti che spende il secondo time out: al rientro Acciarri mette giù un altro ace (23-21), poi l’errore in battuta di Bonelli vale due set point (24-22) ma Decortes e Piomboni li annullano (24-24), e da qui inizia una lunghissima serie di vantaggi. Piomboni annulla un altro set point procurato da Tanase (25-25), poi Kokkonen (entrata per Sismondi) batte in rete sul primo match point per Macerata (26-26), mentre sul secondo è il videocheck a strozzare la gioia delle ospiti ravvisando un’invasione del muro di Clothier (27-27): Firenze ne cancella altri due (29-29), poi il muro di Kacmaz (l’ultima ad arrendersi con 5 punti nel set e il 75% in attacco) vale il 30-29, ma Sismondi risponde col muro del 30-30 e Decortes chiude con due attacchi vincenti (30-32).

“In questa partita non abbiamo mostrato quello che volevamo mostrare – dice Begum Kaçmaz a fine match – anche se per noi questo play off vale come il campionato e vogliamo giocarlo seriamente: noi ci mettiamo sempre il 100%, poi a volte le cose non vanno per il verso giusto, e oggi abbiamo commesso troppi errori. È dura da digerire, ma sabato prossimo andremo a Macerata e cercheremo di lavorare al meglio in settimana per capire dove migliorare e per prenderci la rivincita nella prossima partita e batterle a casa loro, come abbiamo fatto nella regular season”.