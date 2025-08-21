Fiorentina, esordio perfetto: 3-0 al Polissya e qualificazione a un passo

|
FIRENZE – La Fiorentina di Stefano Pioli comincia con il piede giusto la sua avventura in Conference League. A Presov, in Slovacchia, i viola piegano il Polissya con un netto 3-0 che lascia poco spazio ai dubbi.
Dopo appena otto minuti, un destro violento di Kean – deviato in modo goffo dal portiere Kudryk – porta avanti i gigliati. La Uefa lo attribuisce come autogol del portiere, ma resta l’impressione della forza dell’attaccante viola.
Alla mezz’ora arriva il raddoppio: Kean sfonda sulla destra, Gudmundsson sfiora e Gosens raccoglie dall’altra parte, calciando sotto la traversa per il 2-0.
Pochi istanti prima dell’intervallo, l’episodio che complica la serata: Kean reagisce a una provocazione di Sarapii che gli tira i capelli. L’arbitro punisce solo l’italiano con un rosso diretto, decisione che fa infuriare la panchina viola.
Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina resta ordinata. Al 69’ Gudmundsson, lanciato da Ndour, vola in contropiede e chiude i conti con il 3-0.
Da segnalare anche le parate decisive di De Gea, che tiene inviolata la porta con due interventi da campione.
La squadra di Pioli porta così a casa un successo solido, con la qualificazione già ipotecata. Resta però l’incognita squalifica per Kean, che salterà almeno il ritorno.
Il tabellino
Polissya – Fiorentina 0-3
POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko (38′st Vialle), Sarapii (38’st Beskorovainyi), Korniichuk (15′st Goncalves); Lednev, Babenko, Adriyevskiy (31′st Costa); Hutsuliak, Filippov (15′st Haiduchyk), Nazarenko. A disp.: Volynets, Ulihanets, Karaman, Mykytiuk. All.: Rotan.
FIORENTINA: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri (41′ st Viti); Dodo, Ndour (41′ st Fazzini), Sohm (31′ st Sabiri), Fagioli, Gosens 7 (31′st Parisi); Kean, Gudmundsson (25′st Dzeko). A disp.: Lezzerini, Martinelli, Marì, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi. All.: Pioli.
ARBITRO: Aghayev (Azerbaijan)
RETI: 8′pt aut.Kudryk, 32′pt Gosens, 24′st Gudmundsson.
NOTE: Espulso Kean al 44′pt. Ammoniti Gosens, Korniichuk. Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt; 3′ st.