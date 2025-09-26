Presentazione campionato e Courmayer Cup, inizia la stagione della Savino Del Bene

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – La nuova stagione della serie A Tigotà femminile prenderà ufficialmente il via oggi (26 settembre) a Courmayeur, con la presentazione dei campionati 2025-26 in programma alle 11,30, evento trasmesso in diretta su Rai Sport. Un palcoscenico prestigioso che celebra i traguardi della passata annata e apre le porte alle sfide della nuova stagione, con la Savino Del Bene Volley tra le protagoniste assolute.

La formazione di coach Massimo Gaspari si presenta all’appuntamento dopo una stagione ricca di soddisfazioni: il titolo di vice campione d’Europa grazie al secondo posto in Cev Champions League, l’ennesimo campionato di serie A1 di vertice che ha portato alla sesta qualificazione in Champions nella storia del club, e la partecipazione alle final four di Coppa Italia.

La squadra è pronta a rilanciare le proprie ambizioni anche nel 2025-26. Il primo test sarà la Courmayeur Cup, quadrangolare che si terrà oggi e domani al Courmayeur Sport Center, subito dopo la presentazione. Un torneo di altissimo livello che vedrà affrontarsi le quattro big della serie A1: Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci.

L’esordio delle ragazze di Gaspari è previsto alle 20,30, nella seconda semifinale contro Numia Vero Volley Milano, con l’obiettivo di conquistare la finalissima del giorno seguente.

Dopo il torneo, inizierà la nuova avventura in campionato: l’esordio per la Savino Del Bene Volley è fissato per domenica 5 ottobre alle 20,30 in trasferta sul campo della Wash4green Monviso Volley.