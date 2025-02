Promozione dei valori sani dello sport: nasce la Fondazione Rondinella

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Formazione, divulgazione, cultura, crescita, educazione. Sono gli obiettivi principali della Fondazione Rondinella, una nuova realtà che nasce a Firenze con l’obiettivo di realizzare numerose iniziative dedicate ai giovani delle società sportive e della città. L’iniziativa nasce dall’idea e dalla comunità della società sportiva Rondinella Marzocco e grazie al contributo di numerosi soci provenienti dai settori dello sport, della formazione, del digitale e dell’innovazione, della ricerca, della comunicazione, del sociale.

La neonata Fondazione è stata presentata a Firenze all’Hotel 25hours con gli interventi dell’assessora allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini, del presidente della Fondazione Rondinella Luigi Salvadori, del presidente della Rondinella Marzocco Lorenzo Bosi, e del presidente di Fondazione Italia Digitale e vicepresidente Rondinella Marzocco Francesco Di Costanzo.

L’obiettivo principale della Fondazione è far crescere ragazze e ragazzi non solo in campo ma anche fuori dal campo, mettendo a disposizione dei giovani e delle loro famiglie spazi e momenti di partecipazione, di formazione, di crescita dal punto di vista educativo, professionale, sociale. Rendere le giovani generazioni più consapevoli e pronte alle sfide del quotidiano anche attraverso incontri con esperti, istituzioni, imprese. Fondazione Rondinella è aperta alla città e alla partecipazione di altre società sportive e realtà del territorio.

La governance della Fondazione prevede un cda di cui fanno parte: Luigi Salvadori (presidente), Lorenzo Bosi, Riccardo Cerza, Tania Chechi, Francesco Di Costanzo, Francesco Franchi, Elisabetta Meucci, Andrea Simoncini, Silvia Zucco.

Insieme, voliamo alto. Questo lo slogan di partenza della Fondazione inserito anche nel video di lancio e filo conduttore anche del logo e del sito web di riferimento fondazionerondinella.it.

Letizia Perini, assessora allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari del Comune di Firenze saluta così questa nuova esperienza: “Fondazione Rondinella sarà un elemento che migliorerà la città di Firenze. Aggiungo che avere una società sportiva che non pensa soltanto a portare a casa il risultato ma che si interessa e si fa carico di far crescere piccoli e grandi atleti anche da un punto di vista umano e dal un punto di vista delle competenze, riconoscendosi quindi il ruolo di agente educativo, credo sia importantissimo. Il progetto della Fondazione Rondinella restituisce un luogo ai ragazzi dove possono diventare adulti migliori e questo è una ricchezza anche per l’amministrazione di Firenze. Da parte nostra, credo che far sentire che la politica c’è e sostiene questa iniziativa sia necessario e doveroso.”

Luigi Salvadori, presidente Fondazione Rondinella aggiunge: “Insieme a tutto il cda, in un vero gioco di squadra, condividiamo la volontà di fare di questa Fondazione un contenitore di progetti e iniziative che possano portare un valore aggiunto a tutta la comunità fiorentina. Quello della Fondazione è un progetto che nasce a partire dalle file della Rondinella Marzocco e noi, se sarà possibile, vorremmo trasmettere la passione che lega la comunità alla seconda squadra di Firenze, ai giovani amanti non solo del calcio ma di tutti gli sport. Cercheremo di aprire gli orizzonti dei giovani, per aiutarli ad accogliere il loro futuro.”

Lorenzo Bosi, presidente della Rondinella Marzocco: “La Fondazione si è posta l’obiettivo di realizzare progetti di formazione e divulgazione, vorrà essere un punto di riferimento per la crescita personale professionale dei giovani fiorentini lo faremo attraverso iniziative e corsi di formazione pensati per sostenere i giovani a scoprire e valorizzare i propri talenti, trattando tematiche oggi molto attuali, come il digitale, l’ intelligenza artificiale, la realtà virtuale. Tematiche trasversali per aiutarli a diventare cittadini informati e pronti ad affrontare le sfide di domani”

Chiude Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia Digitale e vicepresidente della Rondinella Marzocco: “Fondazione Rondinella nasce per accompagnare i ragazzi e le ragazze della nostra città oltre l’attività sportiva con iniziative di formazione, cultura, innovazione, anche coinvolgendo famiglie, associazioni, professionisti e aziende del territorio. Presto arriveranno una Academy di formazione continua su tante tematiche, un docufilm, un museo virtuale che punta ad unire storia e tradizione della Rondinella e tante altre iniziative per la città. Insomma tanti progetti per fare di questa Fondazione un punto di riferimento per tutta la comunità di Firenze”.