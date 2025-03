Rari Nantes cerca altri punti salvezza con l’Olympic Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rari Nantes Florentia a caccia di punti fondamentali per la salvezza diretta.

A quarantotto ore dalla sconfitta agrodolce firmata Ortigia, la Florentia di Minetti torna in acqua per la seconda volta consecutiva davanti al pubblico di casa, e nazionale (c’è la diretta Raisport) contro l’Olimpyc Roma per la ventiquattresima giornata di regular season maschile di serie A1.

Un test sulla carta alla portata del sette gigliato abituato a grandi imprese lontano da Bellariva, ma alla ricerca dei primi tre punti casalinghi del girone di ritorno sfiorati nel doppio pareggio interno on il fanalino di coda Onda Forte e la diretta rivale per la corsa playout, Iren Quinto.

Per la Florentia alla ricerca di risultato e conferme un match point salvezza contro un diretto concorrente nella corsa play out. All’andatà finì con un gol di scarto a favore dei laziali che si presentano a Bellariva con la stessa formazione che due giorni fa ha perso contro il Brescia e con sette punti in meno rispetto alla squadra di Minetti.

Dirige il duo Bianco – Colombo, fischio d’inizio venerdì 28 marzo alle 18,30.