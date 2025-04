Rari Nantes Florentia in vasca per archiviare il discorso salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Crocevia importante in piscina per la Rari Nantes nel campionato di serie A1.

La penultima tappa della regular season maschile della Florentia di Minetti, fa tappa a Catania per il match point salvezza. I fiorentino vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza evitando i playout, per gli etnei c’è ancora in ballo la possibilità di retrocessione diretta con l’Onda Forte. L’ultima in classifica, infatti, retrocede direttamente, ai playout vanno le formazioni dal decimo al tredicesimo posto.

Un intreccio importante da dentro o fuori, addirittura decisivo per la matematica salvezza diretta per il sette gigliato, con uno sguardo ai risultati delle dirette rivali Telimar e Iren Quinto impegnate rispettivamente con Posillipo e Roma Vis Nova, rispettivamente sesta e settima con la matematica qualificazione in tasca alla zona play off Europa.

All’andata a Bellariva finì con 16 a 10, miglior scarto di reti della stagione per la squadra di Minetti con Stocco e Benvenutti matttatori del match con un poker a testa.

Fischio d’inizio oggi (5 aprile) alle 15 dirige il duo Paoletti – Brasiliano.