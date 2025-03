Rari Nantes Florentia, pioggia di successi con le formazioni esordienti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A poche ore dall’inizio dei Criteria la Rari Nantes Florentia festeggia l’en plein regionale di titoli regionali seniores e giovanili confermandosi regina toscana in tutte le categorie Esordienti B, A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores

Un successo nel successo per la società di Lungarno Ferrucci che oltre allo storico all in regionale nello scorso week end ha portato a casa due ori, due argenti e quattro bronzi in occasione del primo Meeting Città di Livorno.

A livello giovanile invece a mettere il sigillo alla cavalcata gigliata sono stati gli Esordienti A guidati da Marco Morabito coadiuvato da Francesco Finazzi; Giorgia Camiciottoli (gruppo Tavarnuzze); Sofia Torelli (gruppo Pontassieve); Franco Pozzi (gruppo Massarosa) che con 12 ori, 8 argenti e 7 bronzi e un totale di 894.80 punti hanno messo la firma sulla Coppa Toscana 2025 e il XXII Memorial Egidio Giannoni per il maggior numero di podi (27 podi). Successo replicato nelle settimane scorse dagli Esordienti B di Edoardo Lippi e Serena Errichi, Alessia Baldassini; Teresa Tempesti; Gian Luca Lucherini; Benedetta Chicca che per il secondo anno consecutivo trionfano al Campionato regionale a squadre, davanti a Livorno Aquatics e Nuoto Uisp e altre 25 società.

Ecco i nomi dei protagonisti

ESORDIENTI B : Ghinassi Teresa; Miniati Petra; Morabito Marlena; Giomi Zoe; Di Russo Alice; Bicchieri Giovanna; Pelosi Milena; ⁠Celli Lucia. Maschi: Brocchini Davide; De Lise Pietro; Ferro Edoardo; Rossi Francesco; Manetti Manuel; ⁠Camoscini Davide; Dini Tristan; Masi Giacomo; Urangi Gabriele.

ESORDIENTI A : Bertelloni Carolina; Borrani Noemi; Bucarelli Teresa; Ciarla Olivia; Contini Emma; Ferro Virginia; Fiorini Emma; Frosinini Anna; Landi Viola; La Rocca Adele; Marotta Caterina; Masi Carolina; Mazzantini Aurelia Marilia; Megli Viola; Ottati Vittoria; Pecchioli Camilla; Petrucci Bianca; Piazzini Ludovica; Taddei Chiara; Zagagna Olivia; Bartolini Anna Leonie; Battistini Viola; Caroassai Caterina; Carrai Elisa; Cavallari Giorgia; Caviglioli Lia; Ciurli Lavinia; Fani Matilde; Francesconi Alessia; Germani Aurora; Guardati Greta; Malfatti Rachele; Marianantoni Vivian Gaia; Montemagni Olivia; Pagliaro zzurra; Terigi Vittoria; Zanaboni Sofi. Maschi: Bertelli Stefano; Bicchieri Alessandro; Campanale Paolo; Ciappi Niccolo’; Dalle Saline Nicola; Del Becaro Edoardo; Di Mauro Ernesto; Foti Nicola; Gjinishi Gabriel; Gualandi Leonardo; Lazzarotti Duccio; Manetti Bernardo; Moriondo Jonas Leone; Padoin David; Parenti Gabriele; Rampini Niccolò; Rossi Federico; Tovoli Lorenzo; Baldini Mattia; Bernardini Lapo; Borselli Niccolò; Bruschetini Mattia; Cassigoli Ettore; Cecchetti Biagioli Diego; Ciullini Matteo; Fiorentini Gianmaria; Fontana Aleksey; Giorgetti Niccolò; Pagnini Xavier; Papi Leone; Petracchi Tommaso; Quartani Diego; Termine Diego; Zecchi Leonardo

Medagliere al Città di Livorno

Oro a Filippo Megli nei 200 stile e ad Emma Vittoria Giannelli nei 1500 stile. Argento a Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile e a Bianca Nannucci dei 400 stile. Bronzo a Matilde Biagiotti nei 200 stile, Edoardo Valsecchi nei 100 farfalla, Filippo Megli nei 100 stile e Azzurra Sbaragli negli 800 stile.