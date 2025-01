Savino Del Bene Scandicci, presa la palleggiatrice messicana Ung Enriquez

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Un rinforzo per la Savino Del Bene Scandicci. In rosa la palleggiatrice messicana Gloria Argentina Ung Enriquez.

L’acquisto di Ung Enriquez si è reso necessario in seguito all’infortunio occorso il 12 gennaio scorso a Giulia Gennari, con quest’ultima costretta a un lungo periodo di stop per consentirle il pieno recupero.

La neogiocatrice della Savino Del Bene Volley indosserà la maglia 21 e sarà a disposizione di coach Gaspari già dal prossimo impegno di campionato, in programma domenica 26 gennaio in casa del Volley Bergamo.

Commentando il suo approdo in Toscana, Ung Enriquez ha dichiarato: “È un onore essere parte di questa squadra e poter imparare dalle migliori al mondo. Sono molto felice di essere qui e di avere questa opportunità. Mi aspetto un sacco di feedback dagli allenatori e dalle ragazze, so che hanno esperienza e che hanno giocato sui più grandi palcoscenici del mondo della pallavolo, quindi sono entusiasta di vedere come andrà. Quando ero piccola guardavo spesso la lega italiana con mio padre, quindi è sempre stato un mio sogno far parte del vostro campionato e giocare in Champions League.”

La carriera

Gloria Argentina Ung Enriquez, nata il 25 aprile 2002

nello stato di Sonora in Messico, è un’atleta che sin da giovanissima ha fatto parte delle selezioni under della sua nazionale.

Ottenuto il titolo di miglior palleggiatrice e miglior servizio della Coppa Panamericana U18, Ung è stata nominata ottava miglior palleggiatrice del campionato mondiale U18 ed ha fatto successivamente parte della squadra nazionale messicana U20.

Dopo aver mosso i primi passi nel suo paese con la maglia dell’Ireris, Gloria Argentina ha intrapreso un percorso di crescita negli Stati Uniti, dove ha militato a livello collegiale.

Tra il 2020 e il 2024 ha vestito i colori della Washington State University, mentre nella stagione in corso è passata alla Arizona State University.

Ricevuta la chiamata della Savino Del Bene Volley è ora pronta a mettersi a disposizione di coach Gaspari ed a vivere la sua prima esperienza nel volley europeo.