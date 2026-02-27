14.3 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Strascichi per la Fiorentina di Conference League: infortuni per tre

Trauma maxillo facciale per Gosens, per Solomon e Lezzerini risentimento al retto femorale della coscia destra

REDAZIONE
REDAZIONE
Il portiere della Fiorentina Luca Lezzerini (foto Acf Fiorentina)
FIRENZE – Lascia strascichi non indifferenti la serata di Coppa per la Fiorentina contro lo Jagellonia Byalistok. Passaggio del turno ai supplementari (dopo aver vinto 3-0 all’andata) ma due giocatori sono usciti anzitempo e un altro ha subito un trauma al volto.

Gosens, questo il report a fine gara, ha riportato un trauma maxillo facciale. L’israeliano Solomon ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra così come il portiere Lezzerini, sostituito a inizio ripresa da De Gea.

